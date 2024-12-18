Комунальники працюють на території зруйнованого музею Шухевича у грудні 2024 року

Працівники ЛПК «Рембуд» розпочали розчищати територію музею Шухевича в Білогорщі, завозити обладнання та готувати майданчик для будівництва. Згодом місто оголосить тендер і визначить генерального підрядника, який і відбудовуватиме музей. Пресслужба Львівської міської ради у середу, 18 грудня, повідомила, що цінні історичні речі, які пошкодили окупанти, збережуть для майбутньої експозиції.

«Є багато шматків бляхи, яку знищив і повикручував шахед, є дерев’яні елементи, двері, які цінні та цікаві з погляду історичної пам’яті. Тому працівники відвезуть їх на зберігання. На місці працюватимуть наші архітектори, які консультуватимуть комунальників щодо того, які предмети та речі необхідно залишити», – розповів керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Територія музею Шухевича у грудні 2024 року. Фото Львівської міськради

Зазначимо, що 16 грудня КП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» та ГО «Новий музей» підписали меморандум про співпрацю з відновлення музею Романа Шухевича у Білогорщі. «Новий музей» збиратиме гроші на відбудову.

Нагадаємо, що в архітектурному конкурсі на відновлення музею перемогла команда на чолі з Андрієм Лесюком. Львівська міськрада повідомляє, що архітектори доповнили проєкт та врахували побажання робочої групи, до якої входять донька Шухевича Марія Трильовська, історики, музейники та архітектори. Після завершення роботи над проєктом його подадуть на експертизу.

Додамо, що росіяни дроном атакували музей вночі 1 січня 2024 року. Роман Шухевич використовував цю будівлю як штаб. Також там була криївка, в якій він переховався. Музей облаштували 2001 року й зберігали там особисті речі, документи та предмети побуту Рухевича. У 2022 році більшу частину частину експозиції перевезли у безпечне місце.

У лютому у Львові оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс на проєкт з відновлення музею. Переможців оголосили 30 червня й презентували переможний ескіз проєкту.