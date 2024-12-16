Нова форма будинку максимально відтворюватиме його історичний вигляд.

Львівська міська рада підписала меморандум про співпрацю з ГО «Новий музей», що передбачає збір грошей та відбудову музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вул. Білогорща, 76а. Грошей з міського бюджету на цей проєкт залучати не будуть. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради у понеділок, 16 грудня.

Як вказано в рішенні виконкому, з відповідною пропозицією до ЛМР звернулося ГО «Новий музей». Від імені міської ради меморандум підписало ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації», яке займатиметься підготовкою документів та погоджень. Натомість громадська організація відкриє рахунки в банках для збору грошей на відбудову та повністю фінансуватиме роботи. Бюджетні гроші на відбудову залучати не будуть.

Музей планують відновлюти за проєктом команди Андрія Лесюка, який обрали на архітектурному конкурсі. Архітектори доповнили проєкт, враховуючи побажання робочої групи, куди входять донька Шухевича Марія Трильовська, історики, музейники та архітектори. Окрім відновлення самої будівлі музею, працюють і над благоустроєм прилеглої території.

«Під час досліджень та початку проєктування архітектори знайшли, наприклад, огорожу балкону, котра вціліла, її можна відреставрувати і балкон повернеться на своє місце. Є цегла, яка збереглась, фрагменти стін, які будуть на своєму місці. Частково збережена столярка. Є фортепіано, яке потребує розумної реставрації. Також з важливого – це сходи. Ці сходи були дуже пошкоджені, ними ходити вже не можна, але певні елементи можна поставити на тому ж місці, де вони були. Тут буде музей, у приблоковій споруді – класи з укриттям, для роботи з дітьми та громадою, а зверху буде криївка, там, де вона й була колись. Розкладний підйомник облаштують для доступу людей з інвалідністю. Загалом тепер цей простір буде доступним, без сходинок, вхід у музей буде безбар’єрним. Також проєктом передбачено укриття», – розповів Андрій Лесюк.

Крім цього, планують облагородити озеро поруч. Зокрема довкола озера висадять різні типи рослин та встановлять освітлення, яке буде підкреслювати пам’ятник.

Зараз робочий проєкт готовий на 80%. Коли його розробку завершать і передадуть на експертизу, місто зможе обрати генерального підрядника. Втім підготовчі роботи з відновлення музею можна розпочинати вже.

«Ми дали старт юридичній процедурі відновлення музею Шухевича, який росіяни зруйнували 1 січня цього року. Багато часу пішло на підготовку нормативних документів, адже відновлення музею є найбільш складним у проєктуванні. Тож тепер ми готові негайно приступати до робіт з відновлення пам’ятки нашого міста. Нашим партнером у відновленні музею, за погодження робочої групи, буде ГО “Новий музей”, яка себе добре зарекомендувала. Нині вони працюють з музеями, які постраждали від війни, і мають багато добрих прикладів реалізації успішних проєктів», – розповів керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення ГО «Новий музей» долучилась до допомоги музейникам України, які продовжують зберігати культурну спадщину в умовах війни. В межах програми «Музейний кризовий центр», вони підтримували музеї фінансово, проводили навчання, міжнародні резиденції та цифровізували спадщину. За 3 роки роботи залучили близько 11 млн грн від міжнародних донорів. Керівницею ГО є директорка музею «Територія Терору» Ольга Гончар.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що низка працівників міської ради хочуть перерахувати одноденну зарплату на відбудову музею. Цей внесок стане першим донатом на реалізацію цього проєкту.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2024 року російський дрон знищив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. В останній період життя Шухевича будівля була його штабом, там була криївка, в якій він ховався. З неї прийняв останній бій у 1950 році і загинув. Музей там облаштували 2001 року, у ньому зберігалися особисті речі, документи, предмети побуту. Після початку великої війни більшу частину експозиції перевезли у безпечне місце.

У будівлі вціліло бронзове погруддя Шухевича та сходи, на яких він дав останній бій. 30 червня міська рада провела архітектурний конкурс на найкращий проєкт відбудови музею. Нова форма будинку максимально відтворюватиме його історичний вигляд.