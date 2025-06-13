Кадр з фільму «2000 метрів до Андріївки»

22 Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців.



Головний приз конкурсу Docu/Світ 2025



«2000 метрів до Андріївки», 2025, США, Україна, реж. Мстислав Чернов



Фільм передає грубий, майже фізичний досвід, який показує героїзм без жодної романтизації, оголюючи жорстоку реальність війни. Завдяки простій, але надзвичайно ефективній структурі оповіді та особистому закадровому голосу створюється рідкісний для документального кіно рівень напруги. Водночас зберігається солідарність із кожним із солдатів.

Спеціальна відзнака конкурсу Docu/Світ 2025

«Про святе і грішне», 2025, Литва, реж. Ґієдре Бейноруте



З увагою та делікатністю фільм досліджує давній ритуал, розкриваючи сутність маленького села та його мешканців. У стрічці показано, як діти, молодь і літні люди збираються разом, щоб підготуватися до проведення цієї важливої події. Це фільм про культурну ідентичність, на тлі якої — війна, розв’язана Росією.

Головний приз конкурсу Docu/Україна 2025

«Пісні землі, що повільно горить», 2024, Україна, Данія, Швеція, Франція, реж. Ольга Журба



За точну та глибоку фіксацію на екрані колективного досвіду війни та багатошаровості травми. За вміння без поспіху спостерігати за розвитком ситуації, та за вірність побаченому.

Спеціальна відзнака конкурсу Docu/Україна 2025

«З любов’ю з фронту», 2025, Польща, Україна, Чехія, реж. Аліса Коваленко

За визначну сміливість обраного шляху, за щедрість у розділенні інтимного досвіду, за вміння перетворити персонажів фільму на друзів глядача — спеціальну відзнаку журі отримує фільм «З любов'ю з фронту» Аліси Коваленко.

Українське кіно потребує нашої уваги! Онлайн-кінотеатр SWEET.TV пропонує вітчизняні шедеври на будь-який смак. Тут кожен може обрати щось до душі: художні чи документальні фільми, свіженькі серіали або мультфільми для всієї родини. На SWEET.TV є величезна бібліотека відомих українських кінострічок.

Головний приз конкурсу Docu/Коротко 2025



«Пил – це кит, це сонячне світло», 2023, Бельгія, реж. Марія Касас Кастільйо



За поетичне осмислення часової перспективи буття на планеті, за тонке нагадування крихкості буття людини та за втілення гідності людської скінченності.

Головний приз конкурсу Rights Now! 2025



«2000 метрів до Андріївки», 2025, США, Україна, реж. Мстислав Чернов



Спеціальна відзнака конкурсу Rights Now! 2025



«Листи до Хави», 2024, Франція, реж. Наджиба Нурі, співреж. Расул Нурі



Фільм з великою любов’ю та повагою розкриває жіночий досвід у сучасному Афганістані, показуючи не лише боротьбу, а й турботу, втрату та відчуття незавершеності, коли не всі прагнення здійснюються.

Приз від журі спілки кінокритиків України 2025



«Мілітантропос», 2025, Україна, Австрія, Франція, реж. Єлизавета Сміт, Аліна Горлова, Семен Мозговий



За поліфонію голосів, що з елегантністю, стилем та могутніми візуальними метафорами створюють портрет народу, який виштовхнули з зони комфорту. Але він не впав у трагізм, і забажав повернути відібране.

Приз глядацьких симпатій 2025

«2000 метрів до Андріївки», 2025, США, Україна, реж. Мстислав Чернов