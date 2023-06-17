За напад відповідальні бойовики ADF

На угандійську школу в Мпондве напало угруповання, яке підпорядковується з терористами «Ісламської держави» (ІДІЛ). Внаслідок нападу у школі загинуло 25 людей, ще восьмеро залишаються у критичному стані, повідомило у суботу, 17 червня, ВВС.

Поліція Уганди з'ясувала, що напад на школу Лубіріра здійснило угруповання «Союзні демократичні сили» (ADF). За даними правоохоронців, курують угруповання представники ІДІЛ.

Напад стався у п'ятницю, 16 червня. Внаслідок нападу було спалено шкільний гуртожиток та пограбовано прилеглий продуктовий магазин. Кількість загиблих може сягнути до 40 осіб, проте досі тривають пошуки у згорілому гуртожитку.

«Поки що 25 тіл було вилучено зі школи та передано до лікарні Бвера», – заявив речник національної поліції Уганди Фред Енанга.

За словами правоохоронців, десятки школярів та працівників школи могли викрасти. Ще кілька школярів вважаються зниклими безвісти. Відповідальне за напад угруповання втекло від поліції до національного парку Вірунга – найстарішого та найбільшого національного парку Африки, де вони продовжують переховуватися.