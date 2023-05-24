13 з 19 загиблих неможливо впізнати без ДНК-тестів

У південноамериканській Гаяні школярка підпалила гуртожиток школи-інтернату, через те, що в неї забрали телефон за невідповідну поведінку. У пожежі, яка сталася в неділю, 21 травня, загинуло 19 дітей, повідомило у вівторок, 23 травня, AP.

За словами радника міста, де сталась трагедія, з питань національної безпеки Джеральда Гувейя, у дівчини забрали телефон за те, що вона зустрічалась зі старшим, повнолітнім чоловіком. Школярка спочатку погрожувала підпалити гуртожиток, а згодом підпалила ванну кімнату в гуртожитку.

Від вогню загинуло 19 з 57 дівчат до 18 років, які перебували в гуртожитку. 13 тіл загиблих неможливо впізнати без ДНК-тестів, які запропонували надати Гаяні США. Дев'ятеро постраждалих, серед яких і 14-річна підпалювачка, госпіталізували, вони перебувають у важкому стані.

За даними радника міністерства охорони здоров’я Гаяни Леслі Рамсаммі, винуватицю трагедії випишуть з лікарні за тиждень та будуть утримувати у в'язниці для неповнолітніх до її 18 років. Чоловіка, через стосунки з яким дівчина підпалила будівлю, також планують розшукати та висунути звинувачення у зґвалтуванні, оскільки школярці не виповнилося 16 років.

У Гаяні оголосили триденну жалобу. Пожежа стала найбільшою в країні з 2016 року, коли у вогні згоріли 17 в'язнів місцевої тюрми. Наразі мешканці громади, де сталась трагедія, протестують через погані безпекові стандарти в інтернаті.