Каїшемі допомагали переховуватися руандійські військові та прихильники геноциду тутсі

У південноафриканському поселенні Парл правоохоронці заарештували одного з організаторів геноциду в Руанді. Злочинця Фулгенса Каїшему розшукували 22 роки, повідомили у четвер, 25 травня, у прес-службі ООН.

Чоловік, відповідальний за смерть 2000 осіб племені тутсі, був найбільш розшукуваним організатором геноциду в Руанді. Він переховувався від правосуддя з допомогою підробних документів. Одразу після масового вбивства Фулгенс Каїшема втік до Конго зі своєю родиною, а згодом перебрався до ПАР.

У 1994 році Фулгенс Каїшема намагався підпалити католицьку церкву Ньянге, в якій перебували 2000 біженців тутсі – жінок, чоловіків, дітей і людей похилого віку. Підпалити будівлю йому не вдалося, тому він використав бульдозер та розвалив цервку, поховавши під її уламками людей.

«Фулгенс Каїшема був утікачем більш ніж 20 років. Його арешт гарантує, що він нарешті постане перед правосуддям за його ймовірні злочини. Геноцид є найтяжчим злочином, відомим людству. Міжнародне товариство зобов’язалося забезпечити притягнення до відповідальності та покарання винних. Цей арешт є відчутною демонстрацією того, що ця відданість не згасає і що справедливість буде здійснена, незалежно від того, скільки часу це займе», – повідомив головний прокурор IRMCT Серж Браммерц.

Каїшемі оголосили про підозру за геноцид, пособництво в геноциді, змові з метою вчинення геноциду та злочинах проти людства та інші злочини, скоєні проти тутсі. Він постане перед Міжнародним трибуналом. Зазначається, що з 2020 року команда з розшуку руандських втікачів встановила місцеперебування п’яти осіб, відповідальних за геноцид в Руанді.