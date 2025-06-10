На Львівщині побудують елеватор та сухий порт

У Львівській області на території Белзької громади компанія з орбіти колишнього голови Аграрної партії України Віталія Скоцика та його американських бізнес-партнерів планують побудувати елеватор та сухий порт. Проєкт поблизу кордону з Польщею стане пілотним, згодом підприємці планують створити понад десяток схожих об’єктів у інших регіонах країни.

У вівторок, 10 червня, Львівська обласна державна адміністрація, обласна рада, Белзька міська рада та представники компанії AgHoldCo підписали меморандум про початок співпраці щодо будівництва сухого порту та елеватора. Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, новий елеватор зможе одночасно зберігати до 30 тисяч тонн зерна.

«Зведення елеватора та сухого порту у нашій області дасть роботу людям, допоможе зменшити витрати на доставку зерна та посилить продовольчу безпеку Львівщини. Крім того, малим і середнім фермерським господарствам буде легше зберігати зерно», – наголосив Максим Козицький.

За його словами, проєкт на Львівщині початком ширшої ініціативи, що передбачає створення сотень зерносховищ по всій Україні, розвиток мережі сухих портів, будівництво сучасних логістичних хабів, запуск заводів глибокої переробки сільськогосподарської продукції та біокластерів. Голова ОДА додав, що фінансуватиме проєкт компанія AgHoldCo за підтримки інвестиційного фонду UAF Partners.

Як йдеться на сайті AgHoldCo, це є спільне підприємство, створене інвестиційним фондом UAF Partners та компанією VS Group. У лютому 2025 року компанія оголосила «про запуск масштабного проекту New Grain Logistics (NGL), спрямованого на створення сучасної мережі елеваторів в Україні». Перший етап реалізації передбачає будівництво елеватора для громади місткістю 30 тис. тонн у Львівській області.

«У найближчій перспективі AgHoldCo планує розширити проєкт до 10-12 нових об’єктів у різних регіонах України та створити інтермодальний логістичний центр на кордоні з Польщею. Загалом програма передбачає будівництво 409 елеваторів, 24-х регіональних біокластерів та трьох сухих портів», – зазначене на сайті компанії.

Як повідомила пресова служба Львівської обласної ради, AgHoldCo забезпечить основну частину фінансування проєкту, це 80–85% від загального обсягу інвестицій. Додатково заплановано залучити кошти від Данської державної експортної агенції EIFO – AgHoldCo розраховує отримати кредит у розмірі 12 млн доларів США на будівництво кожного елеватора. Очікується також внесок Белзької територіальної громади – не менше від 3 млн доларів США на кожен субпроєкт.

UAF Partners – міжнародний інвестиційний фонд, що «підтримує стратегічні проєкти в Україні, спрямовані на розвиток аграрного сектору, інфраструктури та енергетики». Його офіс розташований у громаді Маклін штату Вірджинія. Керує фондом Марк Кехая, він також є його співзасновником. Українське представництво очолює підприємець з Тернополя Роман Савчишин. Згідно з даними YouControl, він є засновником і керівником групи ІТ-компаній Magneticone Group, а також фундатором низки громадських організацій, зокрема ГО «Твереза Тернопільщина».

Компанія «Агсолко Україна» спеціалізується на імпорті сільськогосподарської техніки та обладнання, всіх елементів агротехнологій тощо. Згідно з даними платформи YouControl, щодо неї наразі порушено справу про банкрутство. Власником компанії нині є киянин Анатолій Бірдус.

«Агсолко Україна» має стосунок до колишнього топ-менеджменту Аграрної партії України. Згідно з даними руху «Чесно», 2016 року компанія була у переліку найбільших донорів партії та перерахувала їй 525 тис. грн. Також директор «Агсолко Україна» Роман Осадчий став наступником голови політсили Віталія Скоцика (2014-2018 рр.) у належній йому компанії «Амако».

Упродовж 2023-2024 рр. екс-очільник Аграрної партії Віталій Скоцик разом із головою UAF Partners Марком Кехая та тернополянином Романом Савчишиним їздив по областях України та зустрічався із головами місцевих адміністрацій. Чиновникам тоді пропонували ознайомитися із їхньою «програмою розвитку сільського господарства» із будівництвом елеваторів, виробництвом біоетанолу тощо.

VS Group, яка є одним з фундаторів AgHoldCo, найімовірніше розшифровується як «Віталій Скоцик Груп». «Агсолко Україна» та Віталій Скоцик до 2023 року були засновником компанії «ВС Груп Україна», що займається торгівлею автомобілями та вирощуванням аграрних культур.