В Росії лунають вибухи на 51-му арсеналі ГРАУ

В Росії вибухнув 51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони, що розташований у Володимирській області. Про це повідомили місцеві жителі, які виклали у Telegram відео з місця події.

51-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління розташований біля міста Кіржач Володимирської області. Це один із найбільших російських складів боєприпасів – його площа становить 3,5 км².

Склад призначений для зберігання артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів зенітних ракетних комплексів, а також тактичних ракет (типу 9М79 «Точка-У»).

51-й арсенал ГРАУ розташований відносно близько до кордону України – 530 км. Однак вважається важкою ціллю, через щільність засобів російської протиповітряної оборони, яка його захищає.

Губернатор області Алєксандр Авдєєв у своєму Telegram-каналі заявив, що всі подробиці щодо вибуху надасть пізніше. Він також закликав журналістів, блогерів та місцевих жителів «з метою безпеки та дотримання обласного законодавства утриматися від розповсюдження будь-яких відомостей про подію». За розповсюдження інформації пригрозив штрафом.

Водночас російський Telegram-канал «Осторожно новости» пише, що з селища Барсове Кіржачського району евакуйовують місцевих жителів. «Осторожно новости» підтвержує, що там розташований 51-й арсенал ГРАУ та повідомляє про звуки детонації на місці події. Трасу з боку Москви до міста Кіржач перекрили.

Зазначимо, що Україна поки що не коментувала вибухи на складі боєприпасів в Росії.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада бійці ЗСУ та ГУР атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу Котово в Новгородській області Росії.