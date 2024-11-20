Момент влучання у будівлю заводу в Бєлгородській області

У ніч на середу, 20 листопада, росіяни заявили нібито про масовану атаку на російські області. Зокрема, вибухи лунали у Бєлгородській та Новгородській області – там уразили ракетний арсенал та завод, який виробляє дрони, повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Котов.

За даними посадовця, вночі атакували завод компанії ЕФКО, розташований у Бєлгородській області Росії. Публічно підприємство виробляє харчові продукти, проте, за словами Коваленка, насправді виготовляє дрони для застосування збройними силами Росії.

На відео, оприлюдненому головою ЦПД видно, як з території заводу йде дим. Також на кадрах видно місце загоряння – ймовірно, вогонь зайнявся в ангарах заводу. Крім того, Андрій Коваленко оприлюднив момент влучання у будівлю заводу. На записі чути характерну роботу двигуна безпілотника.

Також у пресслужбі ГУР 20 листопада повідомили про ураження командного пункту угруповання військ «Сєвєр» ЗС Росії та оприлюднили відео місцевих мешканців. У розвідці уточнили, о командний пункт був розташований у місті Губкін Бєлгородської області.

Окрім того, Андрій Коваленко повідомив про атаку на один з ракетних арсеналів Росії, де зберігаються снаряди – зокрема й північнокорейські. Йдеться про 13-й арсенал ГРАУ поблизу Котово в Новгородській області Росії.

«На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ “Град”, “Смер” та “Ураган”, також ракети “Іскандер”, північнокорейські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу “Тор”» – повідомив Андрій Коваленко.

Хто та чим саме атакував російські об’єкти, голова ЦПД не уточнив. Втім, він зазначив, що ракетний арсенал росіян розташований приблизно за 680 км від українсько-російського кордону.

13-й арсенал ГРАУ в Росії / Фото Defence Express

У пресслужбі Генштабу ЗСУ атаки на російські об’єкти наразі не коментували. Водночас росіяни заявили нібито про масовану атаку безпілотників на області Росії. За даними місцевої влади, російська ППО начебто знищила понад 80 дронів.

До слова, напередодні, 19 листопада, Сили оборони вже вдруге уразили ракетний арсенал на Брянщині в районі міста Карачев. Того ж дня ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині. Втім, у Генштабі ЗСУ не уточнили, чим саме уразили арсенал.