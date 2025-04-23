Росіяни атакували дроном-камікадзе автобус у Марганці

Російська армія у середу, 23 квітня, вдарила дроном по Марганцю, влучивши в автобус з працівниками підприємства. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У середу росіяни атакували дроном-камікадзе автобус із працівниками підприємства, які прямували на роботу в Марганці.

«Удар дрону-камікадзе по цивільних. Є багато загиблих і поранених», – написав Лукашук.

Фото Дніпропетровської ОВА, пошкоджений автобус російським обстрілом 23 квітня

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що ворожа атака забрала життя 9 мешканців.

«Ворожа атака забрала 9 життів. Співчуття рідним і близьким. Постійно зростає кількість постраждалих. За інформацією на зараз, їх 30», – додав він.

В обласній військові адміністрації також розповіли, що впродовж 22 квітня російські війська обстріляли КАБами та дронами-камікадзе Новопавлівську та Межівську громади. Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах дронами та артилерією. Уночі над Дніпропетровською областю ППО ліквідувала 6 «шахедів», постраждали дві людини.

Нагадаємо, в ніч на середу, 23 квітня, російські війська масовано атакували безпілотниками Полтаву, Одесу, Харків та Київщину. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі.