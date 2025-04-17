У Львові, на вул. Довбуша, 24 вже роками працює Домівка врятованих тварин, основною спеціалізацією якої є порятунок диких та свійських тварин. З початку повномасштабної війни волонтери розпочали рятувати тварин і з прифронтових/фронтових зон. Однак вже неодноразово домівка, через брак коштів, перебувала на межі закриття. Притулок функціонує завдяки благодійникам. Яка ж ситуація зараз, детальніше в інтерв’ю ZAXID.NET розповів керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський.

***

Кілька тижнів тому ви повідомили, що Домівка врятованих тварин не прийматиме тварин через брак грошей, розповідаєте, яка ситуація зараз?

Така ситуація і до сьогоднішнього дня. Ми не приймаємо, виняток – критичні ситуації з дикими тваринами, які є по місту. Ми змушені реагувати, бо ніхто цього, крім нас, не зробить. А всі домашні тварини чи безпритульні, такі як коти й собаки, ми зараз повністю не приймаємо. Адже їх насправді найбільше і вони тягнуть найбільше фінансового ресурсу притулку. До прикладу, коти, в більшості вони попадають з інфекційними захворюваннями до притулку, які чіпляють на вулицях. Вони потребують довгого лікування і дороговартісного лікування. В них інфекція за інфекцією починає проявлятися постійно. Коли тварина потрапляє в безпечне середовище, організм, як би це не звучало, розслабляється і починає випускати всі такі свої інфекції, які трималися в середині, у тварині. Тому цих тварин ми не приймаємо зовсім. На жаль, відклали на майбутнє евакуації, які в нас були заплановані з вивозу тварин з фронту. Оскільки просто на це немає ресурсу. Мова не тільки про годівлю тільки, а й про ветеринарне обслуговування, обслуговування цих тварин кожного дня. Річ не у тому, щоб просто їх узяти до притулку, цілими днями їх потрібно доглядати, когось за потреби потрібно лікувати. І це все потребує дуже багато грошей.

Скільки зараз у вас в притулку є тварин?

У нас в притулку постійно є 1500 тварин. Цифра кожного дня коливається. Бо когось з домашніх тварин прилаштовують, з диких хтось повертається у своє природне середовище. Тому постійна цифра – це близько 1500 тварин, які під нашою опікою.

Ви вже частково згадували евакуацію з прифронтових/фронтових зон, що вона зараз на паузі. Раніше звідки були ці евакуації?

Остання наша евакуація була з Оріхова, Запорізький напрямок фронту. Звідти ми вивозили різних тварин, це коти, собаки, це навіть кози. Ми маємо великий запит на евакуацію свійських тварин з фронту. Дуже мало хто погоджується їх брати з умовою не м'ясокомбінату. Ми маємо ще запит з Оріхова, там є пан Віктор, який живе зі своїми козами в підвалі. Їх потрібно звідти вивезти, щоб і він сам міг евакуюватися. Бо обстріли кожного дня, деякі тварини загинули, бо понаїдалися металу, осколків, коли виходили на вулицю. І це не є нормальним, коли людина близько з півсотнею кіз живе у підвалі – і людину потрібно звідти забрати, і тварин теж. Такі свійські тварини, це не собаки й коти, які можуть бути прилаштовані, це тварини, які залишаються на пожиттєве утримання у нас. І вони живуть деколи кілька десятків років. Тож потрібно завжди за ними доглядати, їх потрібно годувати, їх потрібно десь випасати. А таких тварин копитних і парнокопитних ми з фронту вже привезли більше, ніж півтори сотні.

У вас, окрім Львова, є ще одна локація на Львівщині. Кого прихистили там?

Вона розташована біля Добротвору, в селі Тичок. Там живуть наші всі свійські тварини. Ми туди перевезли цілий Запорізький дитячий зоопарк, коли треба було евакуювати 171 тварину, їх треба було десь розмістити. Так само туди їдуть кози, корови з фронту. Там велика територія, близько 14 га. От, наприклад, сьогоднішнього дня новина, треба докупити сітки, щоб обгородити випаси, де ці тварини зможуть виходити пастися, цього потребує їхній організм. Не можна свійських тварин цілий рік тримати, наприклад, на сіні й на зерні, бо це не є корисно для них. Тому, витрати сьогодні – 25 тис. грн. Потрібно докупити 10 рулонів сітки, щоб загородити. Відбуваються якісь такі постійні витрати. У тварин потрібно проганяти паразитів, їм кожного місяця потрібно вести ветеринарів, асистентів, які будуть з ними цілий день працювати. Так само купляти препарати, а якісного препарату від гельмінтів одна банка коштує 7 тис. грн, а нам її стає на місяць. І воно так одне за одним постійно тягне за собою витрати.

Ви вже роками займаєтеся порятунком тварин, за цей час спостерігаєте зменшення чи збільшення тварин, які потребують допомоги?

Останній місяць-два ми бачимо жахливу тенденцію. Ми бачимо випадки жорстокого, цинічного поводження. Ми мали випадок, де чоловік застрелив собаку, а місцевий священник захищає його. Днями виплив в мережі випадок, коли мисливці влаштовують собачі бої з безпритульними тваринами безпородними, а після цього їх просто цинічно вбивають пострілом в голову. На жаль, останнім часом таких випадків стає чомусь не менше, а все більше і більше. Але ми радіємо, що суспільство дуже класно і швидко реагує на ці випадки, змушує працювати правоохоронні органи, державні установи, які б мали контролювати ці самі лісові господарства, мисливські господарства, які займаються полюванням. Чомусь наше Міністерство захисту довкілля, воно має таку назву, але не працює з зоозахисниками, натомість підписує меморандуми з мисливцями про збільшення кількості мисливських угідь. Тобто все котиться зовсім не в ту сторону, яку ми могли прогнозувати ще два роки тому.

А що можна вдіяти в таких ситуаціях?

Все має залежати від нас, від кожної людини. Як ми ставимося, до прикладу, до собаки, кота вдома? Чи це наш член сім'ї, друг і товариш, чи це худоба, яку годують кислим борщем? Жахливий приклад нещодавній, коли чоловік застрелив собаку. Поліція знайшла ще один труп, до речі, на місці, де він викинув цей. А священник і мисливець одночасно, який благословляє мисливські походи, реагує на це класно і розказує, що це так має бути, що перш за все в нас є в пріоритеті людина, а тварина – це другорядне. Але люди активно реагують і ми навіть надіслали лист в єпархію, чекаємо реакції від владик, від єпископів, які керують Українською католицькою церквою. Це, на нашу думку, неприпустимо. У цьому випадку ми побачили реакцію людей. 90% людей зреагували на це з жахом, коли людина, яка на такій посаді, якщо це можна так назвати, дозволяє собі такі висловлювання.

Як попри фінансові труднощі Домівці вдається залишатись на плаву? Це місце важливо зберегти, адже це не лише місце порятунку тварин, а й місце такого пропагування гуманного ставлення до тварин.

Ми кожного дня шукаємо якісь варіанти, подаємося на грантові заявки, шукаємо небайдужих підприємців, які готові долучитися до утримання тварин. Ми запустили, до речі, додаток, де люди можуть взяти собі під опіку тварину й опікуватися нею повністю. Це покриє всі фінансові витрати на цю тварину. Ми проводимо дуже багато різних благодійних заходів. До речі, 3-4 травня ми будемо проводити вже третій «Базар добра». Цей фестиваль ми проводимо на підтримку притулку. Такі заходи дозволяють нам втриматися. Чомусь, насправді ми не розуміємо, весняний сезон завжди важкий. Здається, що зима мала бути важкою. Ми собі пояснюємо це тим, що зимою люди краще реагують на випадки, коли тварина замерзає. А весною, коли все розцвітає, тоді люди дуже розслабляються і вони не реагують на допомогу тваринам.

Чи користується популярністю цей додаток, завдяки якому можна взяти тварину під опіку?

Можна сказати, що має популярність. Вже шість тисяч людей звантажили цей додаток. Це інформація тижневої давності. Також є тварини, які мають повну опіку. Ми постійно доробляємо цей додаток, бо не було де підгледіти для прикладу. Ми створювали все з нуля і з наших голів. Дуже дякуємо айтівцям, які створювали додаток на благодійній основі. Але постійно стаються якість проблеми, то тварина пропала з додатку, то гроші зняло або не зняло. Тому ми постійно допрацьовуємо додаток і коли він працюватиме як годинник, тоді ми, думаю, будемо його більше рекламувати й пускати в широкі маси, щоб люди могли долучатися активно. Це дасть гарний результат для підтримки. Коли всі тварини будуть забезпечені всім необхідним, ми зможемо більше розвиватися, створювати нові вольєри, нові простори для тварин. Ми, до прикладу, почали кілька місяців тому проєкт «Мрія» для собак. Хочемо створити окремий великий притулок на 250-300 собак. Йдеться про тих собак, які, на жаль, вже не можуть знайти свої сім'ї, це агресивні собаки або старенькі собаки, або зовсім не соціалізовані. Вони ж десь до кінця своїх днів мають проживати. Цих собак вже назбиралося близько 60%. Ми навіть почали городити ділянку для цього притулку, але завжди бракує грошей, щоб добудувати.

Чи потребуєте, окрім фінансів, ще й людського ресурсу?

Людський ресурс завжди потрібен. Це притулок, тут завжди потрібні руки, потрібні ноги, які хочуть вигулювати собак кожного дня. Робота є різна, можна прийти погуляти з собакою, можна прийти поволонтерити, поприбирати у вольєрах, чи допомогти у котячому будиночку. Деколи потребує купання і вичісування та чи інша тварина. Завжди бракує часу і бракує рук у наших дівчат, хлопців, які працюють з тваринами.

Допомогти фінансово «Домівці врятованих тварин» можна за реквізитами: