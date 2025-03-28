У «Домівці врятованих тварин» розповіли, що взяли надто багато тварин, які вже не поміщаються

«Домівка врятованих тварин», яка працює на вул. Олекси Довбуша,24 у Львові, зупиняє прийом тварин через брак грошей. Відповідний допис, у п’ятницю, 28 березня, опублікували у соцмережах притулку.

«Весна чомусь завжди найважчий період. І ми досі не можемо зрозуміти чому саме так. Минулої весни ми були на межі закриття, бо просто не справлялись. І зараз знову йдемо до того ж…», — йдеться у повідомленні.

У «Домівці врятованих тварин» розповіли, що взяли надто багато тварин, які вже не поміщаються. Прилаштування майже призупинилися, а нових запитів – десятки.

«Увесь рік ми працювали, щоб стабілізувати фінансовий стан притулку. Але, на жаль, більшість співпраць — тимчасові, а витрати — щоденні. Збори? Вони просто не йдуть. І ми не знаємо, що далі. Ми змушені зупинити прийом нових тварин. Бо немає ресурсів, щоби дати їм належну допомогу», — зазначили у притулку.

Допомогти фінансово «Домівці врятованих тварин» можна за реквізитами:

«ПриватБанк – 4149629381107192 або за посиланням;

Monobank – 5375414127340015 або за посиланням.

Нагадаємо, у травні 2024 року «Домівка врятованих тварин» вже мала фінансові проблеми, тоді керівник притулку Орест Залипський оголосив про закриття та початок ліквідації центрів порятунку. Однак завдяки благодійникам роботу притулку вдалося продовжити.