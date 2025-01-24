Один з евакуйованих котів, який найбільше потребує лікування

У п'ятницю, 24 січня, зоозахисники із «Домівки врятованих тварин» евакуювали із прифронтового Оріхова Запорізької області до Львова 58 тварин. Це 18 кіз, 17 собак та 23 коти, які помістилися у три буси зоозахисників. Керівник «Домівки» Орест Залипський у коментарі ZAXID.NET розповів, що їм вдалося організувати приблизно півтора десятка евакуацій тварин з прифронтових територій.

«Ми дуже швидко намагалися всіх зібрати, бо більше ніж 10 хвилин ти не можеш стояти на одному місці, це загроза для життя. Повернулися до Львова приблизно о 3:00 сьогодні вночі й до 4:30 всіх розселяли. З того, що ми побачили в Оріхові, не можу сказати, що це місто нормально функціонуватиме. Там нема вцілілого будинку: якщо він не розбитий повністю, то пошкоджений уламками. Однак ми чули, що там досі є приблизно 700 мешканців. Це і старші люди, які не хочуть виїжджати. Також мешканці не хочуть евакуйовуватися, бо мають тварин і не готові їх віддавати», – розповів Орест Залипський.

Евакуація тварин з Оріхова Запорізької області. Фото зі сторінки Ореста Залипського

Залипський зазначив, що команда «Домівки» складалася з шістьох людей: в кожному авто був водій і ловець. Їх супроводжували місцеві.

«Ми поїхали саме в Оріхів, бо туди найменше їздять волонтери. Чомусь важливість Запорізького напрямку фронту применшують. А там багато тварин, яким потрібна їжа. Оріхів на лінії фронту й там за двома пагорбами стоять кацапи й щодня нищать місто», – сказав Залипський.

Щоб потрапити в Оріхів зоозахисники з «Домівки» отримали погодження від Запорізької військової адміністрації, яка надала списки людей, які готові віддати тварин. За словами Ореста Залипського, найскладніше було домовитися з власником кіз – 68 річним Віктором Зінченком.

«У нього згоріло все сіно для тварин, яке він заготовляв все літо, бо в місце, де він його тримав, влучив КАБ. Ми привезли 16 кіз й ще приблизно 50 є там. Чоловік тримає їх по підвалах і в хлівах. За ними складно доглядати, їхня кількість збільшується. Тому треба швидше їх вивозити, бо весною матимемо не 50, а 150 кіз», – пояснив керівник «Домівки».

Кози, яких евакуювали зоозахисники, потребують лікування. Фото ZAXID.NET

Домовленості з мешканцями Оріхова зоозахисники мали також щодо собак та котів. Також вони евакуювали тварин, яких зустрічали на вулицях.

«Цуценята, яких ми забрали, дуже дикі. Вони знають лише одну жінку, яка їм щодня приносила їсти. Там залишилось ще двоє диких цуценят, яких нам не вдалось спіймати. Ми ще мусимо за ними повернутися, бо це дві дівчинки, які потім народжуватимуть. Також ми забрали вівчарку. Це пес, якого сусіди залишили на дідуся», – розповів Залипський.

Собаки з Оріхова, яких евакуювала «Домівка врятованих тварин» . Фото ZAXID.NET

За словами зоозахисника, більшість тварин в нормальному стані. Проте двоє котів потребують лікування. Також є собака, в якого на спині знайшли пухлину. Залипський говорить, що зараз важко порахувати, скільки коштуватиме лікування.

«Кози мають сильні проблеми з вухами. Швидше всього, це інфекція, бо вони жили в підвалах, де сирість. На копитах бруд, вони розчухують вуха», – сказав зоозахисник.

Коти з Оріхова, яких 24 січня евакуювали до Львова. Фото ZAXID.NET

«Домівка врятованих тварин» планує прилаштувати всіх евакуйованих собак та котів. Щодо кіз, то вони залишатимуться жити в притулку.

«Якщо хтось з котів чи собак запав в душу, то можете вже нам писати. Кози будуть разом з ще 118 козами, які живуть в нас на іншій локації. Це за містом і вони мають 14 га вільного гуляння. Переважно люди, які хочуть взяти свійську тварину, не погоджуються на наші умови, що вона має померти своєю смертю. От саме тому дідусь не віддавав кіз, бо йому пропонували їсти цапів впереміш з бараниною. В принципі всі готові й свиню з притулку взяти. Але це до першого Великодня. Це не наша політика, тому всі тварини, які потрапляють в "Домівку", помирають своєю смертю», – наголошує Залипський.

Він додав, що евакуація обійшлася приблизно у 2 тис. доларів – лише пальне для двох бусів коштувало 48 тис. грн. Залипський розповів, що «Домівка» вже планує наступну евакуацію, щоб забрати всіх кіз та допомогти людям, які готові віддати собак та котів.

Допомогти «Домівці врятованих тварин» можна за реквізитами:

4149629381107192 або за посиланням («ПриватБанк»)

5375414127340015 або за посиланням («Монобанк»)

domivka_@ukr.net PayPal

БО БФ «Домівка врятованих тварин»

ЄДРПОУ: 44086841

IBAN: UA773052990000026006031017177

АТ КБ «ПриватБанк»

Карта ключ: 5169 3305 2375 2514