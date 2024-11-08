«Домівка врятованих тварин» запустила свій мобільний додаток
Це перший в Україні «кишеньковий притулок», де можна підтримати тварин і обрати собі друга
Львівська «Домівка врятованих тварин» запустила свій мобільний додаток, в якому можна буде підтримати притулок і взяти під опіку тварину. Про це у Facebook повідомив керівник «Домівки» Орест Залипський.
Мобільний додаток доступний для користувачів iOS та Android. Над ним працювали півтора роки і назвали його «кишеньковим притулком».
У застосунку можна частково або повністю взяти під опіку будь-якого мешканця «Домівки» – кота, собаку, дику або й екзотичну тварину. Зараз в «Домівці» є близько 1500 тварин. Опіка передбачає повне або часткове забезпечення потреб обраної тварини – харчування, догляд, лікування. Піклуватися про тварину під опікою можна з будь-якого куточка світу.
У застосунок також обіцяють додати такі можливості:
- знайомства з тваринами, які шукають сімʼю;
- перегляд актуальних потреб «Домівки»;
- перегляд звітності про роботу притулку.
Завантажити застосунок можна в Google Play і в App Store.