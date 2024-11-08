Через додаток можна опікуватися тваринами притулку з будь-якого куточка світу

Львівська «Домівка врятованих тварин» запустила свій мобільний додаток, в якому можна буде підтримати притулок і взяти під опіку тварину. Про це у Facebook повідомив керівник «Домівки» Орест Залипський.

Мобільний додаток доступний для користувачів iOS та Android. Над ним працювали півтора роки і назвали його «кишеньковим притулком».

У застосунку можна частково або повністю взяти під опіку будь-якого мешканця «Домівки» – кота, собаку, дику або й екзотичну тварину. Зараз в «Домівці» є близько 1500 тварин. Опіка передбачає повне або часткове забезпечення потреб обраної тварини – харчування, догляд, лікування. Піклуватися про тварину під опікою можна з будь-якого куточка світу.

У застосунок також обіцяють додати такі можливості:

знайомства з тваринами, які шукають сімʼю;

перегляд актуальних потреб «Домівки»;

перегляд звітності про роботу притулку.

Завантажити застосунок можна в Google Play і в App Store.