Діти із садка «Бембі» зіграли виставу «Хвостики»

У Львові діти із садка «Бембі» спільно з театром сатири «Під мостом» та Палацом культури імені Хоткевича організували тематичну виставу «Хвостики». За зібрані на аукціоні та з продажу квитків на виставу кошти, а це 31 тис. грн, придбали хірургічний коагулятор для термінових операцій тварин, що перебувають під опікою Домівки врятованих тварин, а також рециркулятор для стерилізації приміщень.

«Зараз усі дбають про військових і цивільних, які постраждали від війни. Ми бачили, як важко волонтерам з Домівки, як важко знайти кошти, адже бракує практично всього. Тоді й виникла ідея взяти Домівку під опіку, адже навіть невеликі щомісячні суми чи продукти — це вже хоч якась стабільність для них у цей нестабільний час», – зазначає ідейниця вистави та директорка садка «Бембі» Лілія Антонова.

Це був перший театральний досвід дітей (фото організаторів)

Усі чотири групи дітей – від найменших, яким рік і три місяці, до найстарших – понад два місяці готували виставу. Це був перший театральний досвід дітей. Режисерка театру «Під мостом» Марта Гороховʼянко, яка підтримала цю ініціативу, задоволена результатом: «Насправді важко працювати з такою кількістю маленьких дітей, але у нас була дуже гарна і благородна мета. Якщо таким чином ми зможемо привернути увагу до проблеми, значить наші зусилля не були даремними».

Окрім вистави, у садку провели аукціон. Діти малювали картини на вільну тему, а професійні дизайнери пізніше перенесли їхні малюнки на тканину та зробили з них хусточки. За зібрані кошти придбали техніку та корм для звірят із Домівки врятованих тварин.

«Домівці дуже був потрібен цей коагулятор, адже ми привозимо багато собак і котів, та не тільки, із зони бойових дій. У нас є ветеринар, і це полегшить йому роботу та дозволить врятувати більше тварин і зменшити рахунки в приватних клініках, де ми лікуємо тварин. Дуже радіємо цій ініціативі та вдячні діткам і батькам, які до неї долучилися», — розповіла волонтерка Домівки врятованих тварин Марта Андрус.

На виставу, яку поставили діти, розкупили всі квитки, а також майже всі лоти з аукціону.