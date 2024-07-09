«Домівка врятованих тварин» евакуювала з околиць Вовчанська, що на Харківщині, понад 40 котів, шість собак, бика та курку. Зараз вони мешкають на вул. Олекси Довбуша, 24, однак тваринам шукатимуть господарів.

Серед врятованих тварин – 15-річна собака Мочалка.



«Її евакуювали з Вовчанської громади. Їй 15 років. Вона весь цей час жила разом з бабусею. Коли почалася війна бабуся не могла втїхати, бо не хотіла залишати собаку. Ми забрали собаку і маємо надію, що бабуся теж евакуювалася», – розповів волонтер «Домівки врятованих тварин» Максим Максимович.



Також евакуювали до Львова і собаку на ім’я Водолазка.



«Її врятував волонтер. Він проходив повз будинки, і там був закинутий будинок з басейном. Він побачив, що в басейні гавкає собака. Так її і назвали – Водолазка», – розповів волонтер «Домівки врятованих тварин» Максим Максимович.



Загалом врятувати вдалося шістьох собак. Також із Харківщини до Львова привезли понад 40 котів.



«Всі вони проживали в жінки, яка підбирала їх з вулиці, є коти з Херсона. Всі вони дуже ніжні. Ми думали, що приїдуть і будуть боятися, але видно, що доглядали за ними, що всі приручені і всі хороші. Всі мають особливий характер: хтось більше любить до рук іти, хтось стоїть осторонь», – розповіла волонтерка «Домівки врятованих тварин» Даніела Вінце.



Серед евакуйованих тварин і бичок Липчик.



«Він зараз у нас ще дуже маленький, привезли його з Харківської області. Він слабкий, ми займаємося його лікуванням. Він вже звик, він полюбив мене дуже. Я найчастіше тут в нього буваю», – розповіла асистентка ветеринара у «Домівці врятованих тварин» Діана Петрук.



Також евакуювали до Львова курку. Шукати знедолених тварин волонтерам допомагали місцеві мешканці. На порятунок зі Львова вирушила команда із шести волонтерів.



«Сама евакуація відбувалася постійно у супроводі поліції, навіть на поліцейських машинах, щоб не наражати нічого на небезпеку. Адже наші великі буси дуже легко помітити. В поліцейські машини грузилися тварини, вивозилися на безпечну відстань, там вже перегружалися в наші автівки», – розповів керівник притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський



Уcі врятовані тварини потребують люблячих господарів, тож у «Домівці врятованих тварин» закликають розбирати чотирилапих у свої сім'ї. Також притулку, щоб працювати й надалі, постійно потрібна фінансова допомога, розхідні матеріали, їжа та волонтери. Наразі тут доглядають 1500 тис. тварин. Усі реквізити для допомоги є на Facebook-сторінці.

Нагадаємо, у тарвні 2024 року керівник благодійної організації та притулку «Домівка врятованих тварин» Орест Залипський оголосив про закриття та початок ліквідації центрів порятунку. Причиною були фінансові проблеми. Наразі притцлок працює завдяки благодійникам.