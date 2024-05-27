Збирати гроші для Домівки допомогли відомі блогери

На благодійному ярмарку, що відбувся у вихідні у Львові, зібрали понад 300 тис. грн для Домівки врятованих тварин. Нещодавно її директор заявив про можливе закриття через фінансові труднощі.

«301 895 гривень – саме таку суму вдалось зібрати завдяки вашій підтримці та небайдужості! Після завершення благодійного ярмарку 25-26 травня, який проходив під гаслом “Врятуємо Домівку врятованих тварин”, ми хочемо висловити найщирішу подяку всім, хто долучився!», – написав керівник притулку Орест Залипський.

Ярмарок влаштували для зібрання грошей на притулок тварин. Там можна було придбати одяг і аксесуари, книги та ігри, смаколики та вироби ручної роботи.

На ярмарку побували військовий Олександр Ляшук з популярним котом Шайбою, які допомагали зібрати гроші на прихисток. Також велику суму Домівці переказав адміністратор Telegram-каналу «Ракетна неБезпека», який часто оголошує благодійні збірки. Цього разу він переказав 213 тис. грн на Домівку врятованих тварин.

«Ці два дні стали справжнім святом людяності і доброти. Ми побачили, наскільки потужною може бути наша спільнота, коли ми об’єднуємось заради доброї справи. Коли ні спека, ні раптова злива не здатні зупинити те, що твориться. Кожна ваша дія, кожен ваш внесок став частиною великого дива – збереження дому для багатьох тварин, які потребують допомоги та турботи», – подякував учасникам ярмарку, волонтерам та благодійникам Орест Залипський.

Нагадаємо, керівник Домівки врятованих тварин Орест Залипський 17 травня оголосив про закриття та початок ліквідації центрів порятунку – у парку Знесіння та за містом. У цих притулках є близько півтори тисячі тварин, яких врятували від людської жорстокості. Домівка не фінансується з державного чи міського бюджету, 1500 тварин утримують за благодійні внески. На момент оголошення про ліквідацію притулок мав близько 400 тис. грн боргів за послуги ветеринарів, корм для тварин та зарплату 11 працівникам. Згодом Домівка врятованих тварин оголосила збір 550 тис. грн на погашення боргів, щоб зберегти установу.