У позаслужбовий час кіт Шайба займається волонтерством і громадськими справами

До Львова з візитом прибув бойовий кіт Шайба зі своїм опікуном військовим Олександром Ляшуком. Про це стало відомо з Instagram кота.

Що кіт Шайба робив у Львові

У суботу, 25 травня, Олександр Ляшук і Шайба побували на футбольному матчі і спостерігали за поєдинком львівського ФК «Рух» та київського ФК «Динамо». Як зірковий гість турніру кіт Шайба зробив перший удар по м’ячу на початку матчу.

Кіт Шайба на футбольному матчі у Львові (фото Трибуна)

У неділю, 26 травня, кіт Шайба відвідав львівський притулок «Домівка врятованих тварин». У притулку, який нещодавно оголосив про скрутне фінансове становище і ймовірність закриття, проходив благодійний ярмарок. Кіт Шайба допомагав збирати гроші на роботу «Домівки».

Кіт Шайба відвідав Домівку врятованих тварин на Знесінні у Львові (фото Ореста Залипського)

Хто такий кіт Шайба

Військовий Олександр Ляшук знайшов кота на південному напрямку – хтось викинув коробку з двома кошенятами біля сільського магазину. Військові забрали їх до себе. Скоро котик, що приглянувся Олександрові, від’ївся і став кругленьким – «схожим на шайбочку». Так опікун його і назвав – Шайба.

Кіт перебуває з Олександром на фронті, має свою форму на щодень і вишиванку на свята. Відео і фото його служби можна переглянути на його Instagram-сторінці. Також обоє хлопців волонтерять – назбирали майже 4 млн грн на машини, антидронові рушниці та інше, необхідне на фронті. У коротких відпустках Олександр і Шайба беруть участь в громадському житті, наприклад, якось проводили тренування у межах підготовки до Київського марафону. А тепер побували у Львові.

За свою бойову і волонтерську роботу кіт Шайба отримав волонтерську відзнаку. Так він став першим котом, що отримав подібну нагороду, а також другою нагородженою твариною під час війни в Україні – першим був знаменитий пес Патрон.