Кіт Степан привітав співачку із третім місцем на Євробаченні

Харківський блогер кіт Степан, який зараз живе в Європі, зустрівся з реперкою Alyona Alyona і привітав її з третім місцем на Євробаченні. Фото зустрічі кіт Степан оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

«Живий, здоровий, гарно їм та багато сплю. А коли зʼявляється нагода, то йду до когось в гості. Як от сьогодні завітав в гості до Alyona Alyona, щоб привітати її з третім місцем на Євробаченні! Кожного дня муркочу під “Teresa & Maria”. Моя родина знає цю пісню напам’ять, а ви?», – ідеться в дописі.

На фото і короткому відео співачка Alyona Alyona тримає Степана на руках і усміхається. У коментарях користувачі пишуть: «Дві зірки!», «Дві солодкі булочки!», «Це так мило».

Як писав ZAXID.NET, після посилення обстрілів Харкова росіянами, у кота Степана виникли проблеми зі здоров’ям. Його опікунка Анна вивезла Степана і його дружину кішку Стефанію в Німеччину, де родина оселилась зараз.

Реперка Alyona Alyona, яка разом із Jerry Heil представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення і посіла там третє місце, зараз перебуває в Європі з концертним туром. Зокрема, у п’ятницю, 17 травня, вона виступила у Празі.