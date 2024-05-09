Як зробити катіо для кота, навіть якщо бракує місця: поради і фото для натхнення
Катіо – це патіо для вашого кота. Його можна облаштувати біля будинку, на терасі, балконі чи навіть біля вікна у маленькій квартирі. Головне, щоб простір був загороджений. Чому котик подякує вам за катіо, як обрати матеріали і чим умеблювати катіо, читайте в матеріалі ZAXID.NET.
Котик буде задоволений своїм катіо
Для чого коту катіо
Навіть якщо у вашому житлі є місце тільки для маленького катіо, воно принесе котику радість і користь. Наприклад:
- доступ до свіжого повітря;
- сонячні ванни;
- спостерігання за птахами, комахами, рослинами і людьми;
- стимуляція за допомогою нових і змінних звуків, запахів, картинок;
- місце для зняття стресу і розслаблення, особливо, якщо вдома кілька тварин.
У катіо всі ці радості життя на волі доступні котику без наражання його на небзпеку, адже це захищений простір, звідки тварина не впаде, не втече, не травмується і де на неї ніхто не нападе. Як на вулиці, тільки вдома.
Велике катіо в природному середовищі
Розкішне катіо
Що врахувати перед будівництвом катіо
Спочатку треба обрати місце. Це може бути тераса, лоджія, балкон чи навіть вікно. Слід зважати на те, щоб у катіо був доступ до сонця та водночас був затінок у найбільш спекотні години. Затінок у катіо можна зробити і штучно.
Катіо біля вікна в будинку
Якого розміру буде ваше катіо, напряму залежить від того, скільки місця є у вашому помешканні. Коти цінують комфорт, та водночас це досить мінімалістичні створіння. Вони знаходять радість у простих речах – в картонних коробках, зелених вазонках, паперових іграшках. Тому не відмовляйтесь від катіо, якщо вам здається, що воно потребує багато місця, часу або грошей.
Міні-катіо
Маленьке віконне катіо
Яким буде доступ кота до катіо? Чи готові ви постійно відчиняти йому двері на вимогу? Чи, може, краще зробити окремий котячий вхід в катіо?
Велике катіо-тунель
Природна стимуляція – це основне, для чого робиться катіо. Тож буде добре, якщо біля катіо будуть дерева чи кущі, там літатимуть пташки і загалом бодай щось відбуватиметься.
Катіо на терасі багатоповерхівки в мегаполісі
Безпека катіо
Для будівництва катіо потрібно обирати лише якісні кріпильні елементи і міцну сітку, що витримає вагу кота. Також варто подбати, щоб матеріали, з яких ви робитимете катіо, не містили отруйних хімічних речовин. Якщо використовуватиме дерево, то матеріал має бути таким, щоб кіт не травмувався.
Щоби кіт не перегрівався чи не намокав під дощем, у катіо можна зробити дах. Також у катіо слід обов’язково передбачити місце для миски з водою для кота.
Ще одне віконне катіо
Як умеблювати катіо
Оскільки катіо, це котячий рай, тут має бути все, що приносить коту радість:
- Лежанка, щоб подрімати під спів пташок;
- Драбинка або гілка, на яку можна видряпатися;
- Котячий гамак;
- Дряпки для кігтів;
- Тунелі і сховки;
- Безпечні для котів рослини;
- Іграшки.
Проста картонна коробка у катіо теж може порадувати котика. Чому коти полюбляють картонні коробки, читайте у цьому матеріалі ZAXID.NET.
Головне, щоб у катіо було все, що любить ваш кіт
Якщо дозволяє місце, то в катіо можна повішати гамак не лише для кота, а й для себе
Зверніть увагу на те, щоб всі меблі у катіо були захищені від впливу погоди, або забирайте їх всередину, коли погода псується.
Де знайти інструкції
Якщо ви не маєте досвіду у господарських і будівельних роботах, в інтернеті за пошуком «catio DIY» можна знайти як платні, так і безкоштовні плани і креслення для самостійного виготовлення катіо. Наприклад, варіанти різного рівня складності є на сайті Catster.
Тимчасове катіо на подвір'ї