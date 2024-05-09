Катіо – це патіо для вашого кота. Його можна облаштувати біля будинку, на терасі, балконі чи навіть біля вікна у маленькій квартирі. Головне, щоб простір був загороджений. Чому котик подякує вам за катіо, як обрати матеріали і чим умеблювати катіо, читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Котик буде задоволений своїм катіо

Для чого коту катіо

Навіть якщо у вашому житлі є місце тільки для маленького катіо, воно принесе котику радість і користь. Наприклад:

доступ до свіжого повітря;

сонячні ванни;

спостерігання за птахами, комахами, рослинами і людьми;

стимуляція за допомогою нових і змінних звуків, запахів, картинок;

місце для зняття стресу і розслаблення, особливо, якщо вдома кілька тварин.

У катіо всі ці радості життя на волі доступні котику без наражання його на небзпеку, адже це захищений простір, звідки тварина не впаде, не втече, не травмується і де на неї ніхто не нападе. Як на вулиці, тільки вдома.

Велике катіо в природному середовищі

Розкішне катіо

Що врахувати перед будівництвом катіо

Спочатку треба обрати місце. Це може бути тераса, лоджія, балкон чи навіть вікно. Слід зважати на те, щоб у катіо був доступ до сонця та водночас був затінок у найбільш спекотні години. Затінок у катіо можна зробити і штучно.

Катіо біля вікна в будинку

Якого розміру буде ваше катіо, напряму залежить від того, скільки місця є у вашому помешканні. Коти цінують комфорт, та водночас це досить мінімалістичні створіння. Вони знаходять радість у простих речах – в картонних коробках, зелених вазонках, паперових іграшках. Тому не відмовляйтесь від катіо, якщо вам здається, що воно потребує багато місця, часу або грошей.

Міні-катіо

Маленьке віконне катіо

Яким буде доступ кота до катіо? Чи готові ви постійно відчиняти йому двері на вимогу? Чи, може, краще зробити окремий котячий вхід в катіо?

Велике катіо-тунель

Природна стимуляція – це основне, для чого робиться катіо. Тож буде добре, якщо біля катіо будуть дерева чи кущі, там літатимуть пташки і загалом бодай щось відбуватиметься.

Катіо на терасі багатоповерхівки в мегаполісі

Безпека катіо

Для будівництва катіо потрібно обирати лише якісні кріпильні елементи і міцну сітку, що витримає вагу кота. Також варто подбати, щоб матеріали, з яких ви робитимете катіо, не містили отруйних хімічних речовин. Якщо використовуватиме дерево, то матеріал має бути таким, щоб кіт не травмувався.

Щоби кіт не перегрівався чи не намокав під дощем, у катіо можна зробити дах. Також у катіо слід обов’язково передбачити місце для миски з водою для кота.

Ще одне віконне катіо

Як умеблювати катіо

Оскільки катіо, це котячий рай, тут має бути все, що приносить коту радість:

Лежанка, щоб подрімати під спів пташок;

Драбинка або гілка, на яку можна видряпатися;

Котячий гамак;

Дряпки для кігтів;

Тунелі і сховки;

Безпечні для котів рослини;

Іграшки.

Проста картонна коробка у катіо теж може порадувати котика. Чому коти полюбляють картонні коробки, читайте у цьому матеріалі ZAXID.NET.

Головне, щоб у катіо було все, що любить ваш кіт

Якщо дозволяє місце, то в катіо можна повішати гамак не лише для кота, а й для себе

Зверніть увагу на те, щоб всі меблі у катіо були захищені від впливу погоди, або забирайте їх всередину, коли погода псується.

Де знайти інструкції

Якщо ви не маєте досвіду у господарських і будівельних роботах, в інтернеті за пошуком «catio DIY» можна знайти як платні, так і безкоштовні плани і креслення для самостійного виготовлення катіо. Наприклад, варіанти різного рівня складності є на сайті Catster.

Тимчасове катіо на подвір'ї