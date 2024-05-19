Найкраща профілактика іржі – її вчасне виявлення

Найбільш поширена хвороба серед домашніх квітів – іржа. Великою проблемою цього захворювання квітів є те, що здорові рослини швидко заражаються і тоді клопотів у садівника значно більшає. Як захистити свої рослини від іржі читайте на ZAXID.NET.

Найчастіше хвороба вражає такі квіткові культури, як антирринум (левиний зів), яскравий бальзамін, прямостоячую гвоздику, звичайний ірис, клематис, дзвіночки, а також рожу, пеларгонію, кущовий півонія, плетистую троянду і хризантему, розповідає Флористикс.

Ознаки іржі на рослинах:

Симптомами ураження грибами іржі є:

опуклі плями або смуги брудно-рудого кольору, які з’являються на листках і черешках.

на верхній стороні листової пластини ці утворення проектуються жовтими плямами.

з розвитком хвороби на споді листків утворюються оксамитові подушечки зі спорами грибка.

хвороба призводить до засихання, опадання листя та зниження врожайності рослин.

Заходи боротьби з іржею:

Починайте лікування при перших ознаках хвороби. На перших стадія зараження можна відірвати інфіковане листя або обрізати пошкоджену частину.

Якщо хвороба вже розвинулася, використовуйте фунгіциди. Можете скористатися такими добривами, як: Топаз, Абіга-Пік, Бактофіт, Фітоспорін або одновідсоткову бордоську суміш.

Повторно обробіть рослини через один-два тижні після першої обробки.

Профілактика іржі:

Застосовуйте профілактичні обробки фунгіцидами, щоб запобігти поширенню хвороби.

Іржа може впливати на різні види рослин. Тому, якщо дерево яблуні або груші в саду інфіковане, то є велика ймовірність, що іржа перейде і на ваші квіти.

Тому ретельний догляд і своєчасна боротьба допоможуть зберегти ваші рослини від іржі на квітах.