Велика кількість сонячних променів сприяє активному росту, формуванню міцних стебел і листя

Баклажан є теплолюбною культурою, родом з південних країн, тому вибір місця для його посадки відіграє вирішальну роль в отриманні багатого врожаю. Але де краще садити баклажани – у тіні чи на сонці? Про це детальніше розповідає Ukr.Media.

Однозначної відповіді на це питання немає, оскільки оптимальне місце залежить від кліматичних умов регіону і конкретного сорту баклажана.

Велика кількість сонячних променів сприяє активному росту, формуванню міцних стебел і листя, а також покращує смакові якості плодів. Баклажани, вирощені на сонячних ділянках, зазвичай мають більш насичений смак і аромат, ніж ті, що росли в тіні.

Однак надлишок сонячного світла може негативно позначитися на баклажанах. У спекотних регіонах з палючим сонцем, особливо в полуденні години, листя рослини може отримати сонячні опіки. Це призводить до в'янення, втрати вологи і зниження врожайності. Крім того, перегрів ґрунту може пошкодити кореневу систему баклажанів.

Тож тінь може бути корисною для баклажанів, особливо в умовах спекотного клімату. Вона захищає рослину від палючого сонця і запобігає опікам листя. Також тінь допомагає зберегти вологу в ґрунті, що особливо важливо для баклажанів, які потребують регулярного поливу. У регіонах з помірним кліматом, де сонячних днів менше, посадка баклажанів у півтіні може бути цілком виправданою.

Ідеальним місцем для посадки баклажанів вважається ділянка, яка отримує достатню кількість сонячного світла в першій половині дня і перебуває в півтіні в другій. Такий режим освітлення забезпечує рослинам необхідну енергію для росту, але при цьому захищає від перегріву. Якщо такої можливості немає, можна використовувати штучне затінення в полуденні години.