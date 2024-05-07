Приблизно за два тижні до передбачуваної висадки, важливо починати процедуру «загартовування».

Пересадка розсади у відкритий грунт може бути складним етапом для рослин, оскільки вони повинні швидко адаптуватися до нового середовища. Хоча умови зовнішнього середовища зазвичай є більш природними для росту рослин, перший період після пересадки може бути викликом для їх приживання.

«Зелена садиба» розповіла основні правила успішної пересадки розсади.

Загартовування розсади

Приблизно за два тижні до передбачуваної висадки, важливо починати її загартовування. Для таких теплолюбних рослин як томати, солодкий перець, баклажани та гарбузові культури нічна температура повинна становити від +12°С до +14°С. Для більш холодостійких овочів, до яких відносяться різні види капусти та качанний салат, температура може бути знижена до +6-8°С.

Приблизно за 5 днів до посадки рослини залишають на вулиці. Для цього їх можна розмістити на балконі або в саду. В останньому випадку краще поставити сіянці під навісом, щоб уникнути пошкодження від можливих дощів. У цей період бажано поливати рослини трохи рідше, щоб коренева грудка встигала просихати між поливами. Загартовування розсади понад три тижні небажане, оскільки це призводить до зупинки росту та втрати врожайності.

Оптимальні терміни та час висадки

Перш ніж приймати рішення про посадку, важливо ретельно вивчити прогноз погоди на найближчі тижні, щоб переконатися у тому, що загроза поворотних заморозків залишилася позаду. Також не посприяють хорошому приживанню зливи та шквалистий вітер.

Оптимально проводити посадку розсади на грядки у похмурий день. Якщо ж найближчим часом очікується сонячна погода, то краще почати висадку у другій половині дня або ввечері.

Вік сіянців

У кожної культури є найбільш оптимальний період, у який бажано проводити пересадку на постійне місце, щоб рослина менше хворіла та швидше пішла в ріст. Так, для томатів рекомендуються наступні вікові показники розсади:

ранньостиглі сорти помідорів – 40-50 днів;

середньостиглі сорти – 55-60 днів;

пізньостиглі томати – 70 днів.

У цьому віці сіянці мають 8-9 справжніх листочків, за кількістю яких можна судити про готовність томатів до висадки на грядки.

Приблизний вік розсади солодкого перцю для висадки у ґрунт – 50-65 днів. Представники сімейства гарбузових найкраще приживуться, якщо їх вік на момент висадки складе 20-25 днів, коли на сіянцях з’явилося 3-4 справжніх листка. Розсаду кавунів висаджують на грядки у віці 30-35 днів при наявності 2-3 справжніх листків.

Наймолодшою – у віці 30 днів від моменту появи сходів – висаджують розсаду пекінської капусти та кольрабі. Для баклажана найоптимальніший вік перенесення розсади у відкритий грунт або в теплицю – не менше 50 днів (в ідеалі – 80 днів).

Як транспортувати розсаду

Перевозити розсаду краще у високих коробках. Якщо відповідної по висоті тари немає, то в центральний горщик можна поставити високий кілочок.

Якщо розсада все-таки зламалася, то це не завжди означає втрату сіянця. Коли стебло лише перехилилося навпіл, але не відірвалося повністю, сіянець можна добре підв’язати до опори, і тканини рослини незабаром відновляться.

Травмування кореня під час посадки

За день до висадки розсади на грядки рясно полийте її теплою водою з додаванням препарату «Корневін» або «Гетероауксин». Під час висадки акуратно обіжміть стаканчик з усіх боків та переверніть його так, щоб стебло рослини було між пальцями, трохи постукайте по денцю, після чого земляна грудка опиниться у вас на долоні.

Щоб не травмувати коріння, краще не розривати земляну грудку, якщо вона густо обплетена корінцями. Згодом коренева система самостійно визначить, що вона опинилася в більш просторих умовах та піде розростатися вшир.

Щоб максимально швидко та легко висадити рослини, що ростуть у загальному ящику при загущеному посіві, ємність рясно заливається водою приблизно на одну годину.

Як посадити розсаду правильно

За два-три дні до моменту перенесення розсади на постійне місце проводять обов’язкове підживлення, яке забезпечить сіянці основними поживними речовинами, зробивши їх більш сильними для адаптації до нових умов зростання. Можна використовувати комплексні мінеральні добрива, які мають в складі азот, фосфор та калій.

Під час висадки розсади дуже важливо простежити, щоб між корінцями і землею не залишалося повітряних порожнин, для цього викопується посадкова ямка, що відповідає кореневій грудці, а після посадки ґрунт навколо сіянця важливо добре ущільнити руками.

Як захистити розсаду від сонця

Якщо висадка рослин потрапила на спекотні сонячні дні, краще подбати про тимчасове притінення розсади, оскільки сонячні опіки можуть загубити рослини. Для притінення ідеально підходить білий нетканий матеріал (агроспан, лутрасил). Для захисту від сонця обирають тканину найнижчої щільності – 17-30 г/м2. Матеріал натягують на дуги або споруджують конструкцію за типом навісу. Забирають укриття, як тільки сіянці прижилися та пішли в ріст.

Чи можна садити перерослу розсаду

У розсади томатів, яка переросла, нерідко практикується посадка по спіралі. Коли довге стебло по спіралі укладається у посадкову яму, а кожен виток акуратно присипається землею. У цьому випадку заглиблене стебло дуже швидко обросте новим корінням, і така потужна коренева система максимально забезпечить рослину харчуванням.

Інший спосіб посадки перерослих сіянців, який підходить багатьом культурам, – посадка під кутом 45 градусів. При цьому зазвичай намагаються розташувати розсаду так, щоб верхівки дивилися на північ або захід, тоді рослини незабаром піднімуться і випростаються, слідуючи за сонцем.

Як дізнатися, що розсада прижилася

Зазвичай, перший час після посадки рослина кидає усі сили на адаптацію, і її зростання повністю припиняється. Ознакою того, що переїзд пройшов успішно і сіянець освоївся на новому місці, є поява молодого листя, яке перший час буде відрізнятися за кольором від старого.