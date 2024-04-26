Скорочення часу освітлення розсади і повне занурення в темряву не впливають на її ріст

Природа дуже мінлива. Якщо торік в цей самий час ви вже повністю засадили город самостійно вирощеної розсадою, то в цьому році запросто може ще йти сніг або буде злива. Якщо щось заважає висадити розсаду в ґрунт вчасно, це створює проблеми, оскільки переросла розсада – крихка та слабка. Як уповільнити її ріст, щоб врятувати ситуацію, розповідає Gradinamax.

Щоб уповільнити зростання рослин і стримати розвиток розсади, слід скористатися перевіреними способами:

1. Скоротити обсяг поливів і їх частоту. Проте важливо не пересушити розсаду: субстрат не повинен перетворитися на засохлу грудку.

2. Дещо знизити температуру в приміщенні з розсадою. Всі обмінні процеси повинні сповільнитися. Проте пам'ятайте про критично низькі температури, при яких розсада може загинути.

3. Застосувати регулятори росту. Такі препарати називають ретардантами. До них належать, зокрема, засіб «Атлет».

Додамо, що скорочення часу освітлення розсади і повне занурення в темряву не впливають на її ріст. Без достатньої світлової дії розсада просто набуває нездорового вигляду.