Важливо не перетримати розсаду кабачків

Кабачки не переносять заморозки, тому їх садять на городі одними з останніх. Вирощувати їх можна відразу у відкритому ґрунті або через розсаду. У другому випадку овочі дадуть урожай на 2 тижні раніше, а також точно будуть захищені від весняних заморозків. Розповідаємо, як правильно садити кабачки на розсаду та доглядати за ними.

Коли сіяти кабачки на розсаду у 2024 році

Якщо хочете виростити кабачки на розсаду, сійте насіння приблизно за 20-25 днів до передбачуваної пересадки на ділянку. В Україні вирощувати кабачки на ділянці можна з першої декади травня. Відповідно, сіяти кабачки на розсаду можна у другій половині квітня.

Згідно з посівним календарем «Зеленої садиби», загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у квітні – 11, 14, 15, 21-23, 25-30 числа, суто для кабачків – 10-15 квітня.

Як садити кабачки на розсаду

Як пише УНІАН, для посіву варто обрати хмарний день або вечір. Перед посадкою насіння можна замочити в теплій воді на 3 години, якщо ви не купили готовий посівний матеріал в магазині.

Для вирощування розсади кабачків змішайте торф і пісок в співвідношенні 2:1 і за бажанням додайте трохи перегною і золи. Посіяти насіння можна в окремі невеликі стаканчики або у великий ящик. На дні ємності мають бути отвори для дренажу.

Для посіву зробіть борозни глибиною 3 см, і посадіть насіння на відстані приблизно 10 см один від одного. У стаканчики висадіть по 2 насінини, щоб пізніше залишити сильніший саджанець.

Як доглядати розсаду кабачків

Землю з насінням полийте теплою водою і поставте в тепле місце. Накрийте посіви поліетиленовою плівкою і не знімайте до появи перших листків (зазвичай це 3-5 днів після посадки). Надалі поливайте посіви кожні 4-5 днів теплою водою до пересадки у відкритий ґрунт.

Важливо не перетримати розсаду. Пересадіть кабачки на ділянку не пізніше, ніж через 25 днів після посіву. У кабачків дуже вразлива коренева система, і якщо перетримати розсаду, то коріння буде задовгим і пошкодиться при пересадці.