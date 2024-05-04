Швидко усунути дефіцит того чи іншого елемента можна тільки листовою обробкою

Зазвичай кажуть: якщо розсада жовтіє – підживіть її залізом. Але це не завжди правильно, кажуть фахівці. За зелений колір рослин відповідає не тільки залізо, а ще як мінімум три елементи – азот, сірка та магній. Залежно від того, яка частина листка почала жовтіти, ми можемо зрозуміти, якого елемента бракує рослині зараз. Як визначити, чого саме не вистачає вашій розсаді, розповідає «Флористікс».

Хлороз верхнього листя

На молодому листі можуть бути симптоми хлорозу двох типів: якщо жовтіє пластина, а жилки залишаються зеленими – це дійсно ознака нестачі заліза, а якщо жовтіють тільки жилки, то це симптом нестачі сірки.

Швидко поповнити вміст заліза можна обробкою томатів по листю хелатною формою цього елемента, а усунути дефіцит сірки можна підживленням томатів сульфатом амонію.

Пожовтіння нижнього листя томату

Якщо на нижньому листі стали жовтіти жилки, справа в нестачі азоту. Коли в ґрунті стає мало цього елемента, рослина перенаправляє азот з дорослого листя в молоде, щоб воно продовжувало розвиватися, а нижнє листя жовтіє.

Пожовтіння міжжилкових ділянок свідчить про нестачу магнію, тому слід провести підживлення томатів цим елементом у хелатній формі.

Швидко усунути дефіцит того чи іншого елемента можна тільки листовою обробкою. Крім того, ми точно не знаємо, яка у нашого ґрунту структура і який водневий показник, які елементи в ньому є, а яких немає. Саме тому краще обприскати розсаду по листю, щоб вона могла незалежно від pH ґрунту швидко заповнити дефіцит.