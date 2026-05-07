Визначити стать курчат у перші дні життя буває непросто, однак для фермерів це важливо, як під час купівлі курчат, так і при самостійному виведенні птиці. Існує кілька способів, які допомагають відрізнити півників від курочок ще у ранньому віці. Poradum розповідає, як розпізнати стать молодих курчат.

Як визначити стать курчат за зовнішніми ознаками?

Один із найпоширеніших способів – оцінка оперення та будови тіла. Вважається, що курочка здатна оперитися набагато раніше півника. У самок махові пір’я на крилах різні за розміром і довжині, тоді як у півника крила в розмаху більші, з великими та частими маховими перами. Також у двотижневому віці курочки вже мають добре відрослі хвостові пір’їни, а у самців хвостики відростають більш повільно.

Півники також повільніше змінюють пуховий шар, а у самочки на 21 добу тіло активно покривається пушком.

Звертають увагу і на розміри пташенят. Півники часто мають ширші та масивніші лапки, більшу голову та виглядають масивнішими. Водночас цей спосіб не завжди точний, оскільки розвиток кожної особи індивідуальний.

Як визначити стать курчат за кольором?

Для визначення статі курчат за кольором важливо знати: коли у півня коричневе оперення, а у курки біле, то новонародженим пташенятам пухове забарвлення передасться перехресним методом.

Звідси випливає, що курочки отримують у спадок пушок золотисто-коричневого забарвлення (по батьківській лінії), а у хлопчиків пух буде пофарбований у жовто-сріблясті тони (за ознаками материнського забарвлення).

Як визначити стать за рефлекторним способом?

Ще один перевірений спосіб визначення статі курчат – за рефлексами, оскільки в однаковій ситуації самець і самочка будуть поводитися по-різному.

Для цього можна зробити кілька таких маніпуляцій:

Обережно візьміть пташеня за загривок – самець опустить лапки, витягне шийку і буде з цікавістю дивитися по сторонах, а самка втягне шийку, підтисне до животика лапки і закриє очі. Створіть невеликий шумовий ефект біля скриньки з молодняком, наприклад, злегка поплескайте в долоні – при переляку самочки сядуть на підлогу коробки, втягнувши шийки. А самці приготуються захищати себе і інших: витягнуть шиї, піднімуть голови і будуть пищати. Але важливо пам’ятати, що застосування такого способу може викликати стрес у курчат, а це негативно позначається на їхньому імунітеті. Акуратно візьміть пташеня за лапки і обережно переверніть вниз головою – півник тут же розправить крильця, а курочка ж згрупується і постарається підтягнути тільце до ніжок.

Як визначити стать за японським способом?

Японськими фермерами застосовується ще один метод перевірки статі пташенят – дослідження статевих органів. Описуваний метод вимагає навичок, оскільки ці органи розташовані всередині організму курчат: насінники півників розташовані в клоаці.

Маніпуляції по перевірці статі роблять дуже обережно, в перші 6 годин після народження пташок. Через 7 годин статевий член півника закривається шкірною складочкою, після чого визначити стать таким методом не вийде.

Як визначити стать:

Потрібно повністю обхопити долонею курча і акуратно повернути головкою вниз, зафіксувавши його лапки між вказівним і середнім пальцями. Обережно натиснути на низ животика, допомагаючи клоаці трохи вивернутися назовні. Оглянути отвір – курочка матиме гладку клоаку з рівним краєм, а у півника буде виднітися статевий горбок.

Важливо, щоб цю процедуру робила людина з досвідом, щоб не нашкодити пташеням.