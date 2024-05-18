Алое дуже світлолюбна рослина

Алое – це рослина, яка є не тільки гарною, але і корисною. Вона містить в собі безліч корисних вітамінів, мінералів, амінокислот та антиоксидантів. Як виростити алое вдома за допомогою простих правил, читайте у матеріалі.

Правильне місце

Алое дуже світлолюбна рослина, пише Ukr.Media. Тому під час вибору місця посадки варто надати перевагу добре освітленим ділянкам. Влітку, якщо є така можливість, винесіть їх на свіже повітря під сонячні промені.

Відповідний горщик

Горщик повинен бути достатньо просторим, щоб рослина мала достатньо місця. Він повинен мати декілька сантиметрів вільного простору зверху і з боків.

Матеріал горщика: зазвичай для вирощування алое можна використовувати горщики з пластику або глини. Пластикові горщики мають перевагу у тому, що вони легші, а глиняні горщики натомість краще регулюють вологість ґрунту.

Дренаж: важливо, щоб горщик мав достатній дренаж. Це може бути отвір у днищі горщика або шар камінчиків на дні. Це допоможе уникнути затримку води і перенасичення ґрунту.

Правильний субстрат

Для успішного цвітіння алое необхідно використовувати правильний субстрат. Він має бути добре дренованим і багатим на поживні речовини.

Можна використовувати готову суміш для сукулентів або приготувати субстрат самостійно. Для цього змішайте: пісок, перегній і садову землю.

Регулярний полив

Алое потребує регулярного поливу для того, щоб почати цвісти. Але варто не переливати рослину надміру.

Зволожуйте алое тільки тоді, коли верхній шар ґрунту повністю висохне. Влітку частіше, а взимку –рідше.

Підживлення

Для стимуляції цвітіння алое рекомендується використовувати добрива.

Вибирайте добрива для сукулентів і застосовуйте їх згідно з інструкцією на упаковці. Удобряти рослину слід в період активного росту, зазвичай навесні та влітку.

Період спокою

Взимку алое варто зробити «періоду спокою». У цей час варто поливати рослину рідше і поставити її у більш прохолодне місце.

Це допоможе рослині відпочити та набратися сил для цвітіння.

Обрізка

Після цвітіння алое варто обрізати. Видаліть зів'ялі квіти та старе, пошкоджене листя.

Це допоможе рослині не виснажуватись і спрямовувати всю енергію на ріст нових листків та відновлення.