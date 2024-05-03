В теплу пору року небезпек для домашніх котів стає більше, тож варто подбати про захист їхнього життя

З потеплінням ми все частіше залишаємо вікна відчиненими. При цьому не завжди можемо впильнувати своїх пухнастих компаньйонів. Випадки падіння котів з висоти ветеринари називають «синдромом висотки». Чим це небезпечно і як цьому запобігти, розповідають ветеринари клініки «Євровет» у Facebook.

Чи справді коти мають 9 життів?

За даними служби порятунку тварин, майже 35% усіх котячих травм стаються від випадіння з вікна або балкона.

Попри міфи про те, що коти живучі і мають 9 життів чи завжди приземляються на лапи, статистика вказує на мізерність таких «вдалих випадків». Лише 7% котів після падіння приземляються вдало і самі дають собі раду зі станом шоку. Інші 93% – гинуть або отримують важку інвалідність.

Чому коти стрибають з вікон і балконів?

«Кіт залишається хижаком і проявляє мисливський інстинкт навіть в домашніх умовах. Тож, захопившись метеликом, пташкою або листочком, коти з легкістю можуть вистрибнути з відкритого вікна або балкона», – пояснюють ветеринари.

Наслідком падіння можуть бути:

Переломи кінцівок, передпліч, ребер і нижньої щелепи ;

Ушкодження внутрішніх органів, навіть їх розрив;

Внутрішня кровотеча;

Тріщина піднебіння;

Струс мозку;

Травми тазових кісток;

Травма голови;

Травма хребта.

Для кота немає безпечної висоти падіння.

Перша допомога при випадінні кота з вікна

Після падіння кіт відчуває шок, його дихання часте й переривчасте. Перші дві години після падіння вважаються критичними, тож надати допомогу тварині слід якнайшвидше. Важливо те, що кіт може не показувати, що щось не так, адже ці тварини є майстрами з приховування болю. Окрім того, травми можуть бути внутрішніми.

Потрібно якнайшвидше відвезти кота у ветеринарну клініку. При цьому не можна везти його на руках, трусити ним тощо. Найкраще використати переноску або коробку з товстим рівним дном.

Як запобігти падінню кота з вікна?

Є кілька речей, на які обов’язково мають звернути увагу опікуни котів:

Сітка «антикішка» – це спеціальна сітка, яку можна купити у зоомагазині, а на звичайну москітну покладатися не варто – вона не витримає ваги тварини;

– це спеціальна сітка, яку можна купити у зоомагазині, а на звичайну москітну покладатися не варто – вона не витримає ваги тварини; Захисна огорожа або прозора пластикова панель на рамі вікна – убезпечує і не перекриває краєвид;

або прозора пластикова панель на рамі вікна – убезпечує і не перекриває краєвид; Виховання – котика можна навчити не стрибати на підвіконня або балкон, для цього варто використовувати методи позитивного підкріплення.

За котиками варто приглядати так само пильно, як ми дивимося за своїми дітьми.