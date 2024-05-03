Сезон відкритих вікон: як убезпечити кота від травмування і смерті
З потеплінням ми все частіше залишаємо вікна відчиненими. При цьому не завжди можемо впильнувати своїх пухнастих компаньйонів. Випадки падіння котів з висоти ветеринари називають «синдромом висотки». Чим це небезпечно і як цьому запобігти, розповідають ветеринари клініки «Євровет» у Facebook.
Чи справді коти мають 9 життів?
За даними служби порятунку тварин, майже 35% усіх котячих травм стаються від випадіння з вікна або балкона.
Попри міфи про те, що коти живучі і мають 9 життів чи завжди приземляються на лапи, статистика вказує на мізерність таких «вдалих випадків». Лише 7% котів після падіння приземляються вдало і самі дають собі раду зі станом шоку. Інші 93% – гинуть або отримують важку інвалідність.
Чому коти стрибають з вікон і балконів?
«Кіт залишається хижаком і проявляє мисливський інстинкт навіть в домашніх умовах. Тож, захопившись метеликом, пташкою або листочком, коти з легкістю можуть вистрибнути з відкритого вікна або балкона», – пояснюють ветеринари.
- Наслідком падіння можуть бути:
- Переломи кінцівок, передпліч, ребер і нижньої щелепи ;
- Ушкодження внутрішніх органів, навіть їх розрив;
- Внутрішня кровотеча;
- Тріщина піднебіння;
- Струс мозку;
- Травми тазових кісток;
- Травма голови;
- Травма хребта.
Для кота немає безпечної висоти падіння.
Перша допомога при випадінні кота з вікна
Після падіння кіт відчуває шок, його дихання часте й переривчасте. Перші дві години після падіння вважаються критичними, тож надати допомогу тварині слід якнайшвидше. Важливо те, що кіт може не показувати, що щось не так, адже ці тварини є майстрами з приховування болю. Окрім того, травми можуть бути внутрішніми.
Потрібно якнайшвидше відвезти кота у ветеринарну клініку. При цьому не можна везти його на руках, трусити ним тощо. Найкраще використати переноску або коробку з товстим рівним дном.
Як запобігти падінню кота з вікна?
Є кілька речей, на які обов’язково мають звернути увагу опікуни котів:
- Сітка «антикішка» – це спеціальна сітка, яку можна купити у зоомагазині, а на звичайну москітну покладатися не варто – вона не витримає ваги тварини;
- Захисна огорожа або прозора пластикова панель на рамі вікна – убезпечує і не перекриває краєвид;
- Виховання – котика можна навчити не стрибати на підвіконня або балкон, для цього варто використовувати методи позитивного підкріплення.
За котиками варто приглядати так само пильно, як ми дивимося за своїми дітьми.