Полювати для котів - природно. Але чому вони кладуть свої трофеї вам у ліжко?

Деякі коти люблять обдаровувати своїх опікунів – хтось радо ділиться улюбленими іграшками, а хтось може принести зранку в ліжку напівживу мишу чи мертвого птаха. Чому коти приносять своїм людям такі «подарунки», розповідає портал про домашніх тварин PetMD.

Визначити мотивацію кота до «обдаровування» можна за тим, що він вам приносить.

Якщо кіт дарує іграшку

Деякі коти вітають своїх опікунів, приносячи їм свою улюблену іграшку. Мотивацією до такого вчинку може бути бажання котика погратися з вами. Важко відмовити тварині, яка принесла в зубах м’ячик чи іграшкову мишку, погодьтеся.

Виділяйте щодня час для того, щоб пограти з котом – це необхідно для встановлення і підтримки зв’язку між вами, а також для інтелектуального і фізичного розвитку тварини.

Якщо кіт приносить мертву тварину

Коти – хижаки, полювання – їхня вроджена навичка. Коли кошенята маленькі, мама-кішка приносить їм впольовану нею жертву, живу чи мертву. Так вона вчить їх як полювати. Деякі коти можуть подумати, що вам такі уроки теж стануть в нагоді.

Якщо для того, щоб кіт випустив із зубів тваринку, ви запропонуєте йому іграшку або ласощі, це може наштовхнути тварину на думку, що потрібно приносити більше здобичі.

Як уникнути мертвих тварин удома

Ось деякі способи:

Не відпускайте кота гуляти на вулиці;

Стежте, щоб кіт мав чим зайнятися вдома, щоб він не нудився;

Якщо шкода не випускати кота, то вдягніть на нього амуніцію і повідець та гуляйте разом;

Облаштуйте коту лежанку біля вікна, щоб він міг спостерігати за навколишнім світом;

Зробіть для кота маленьке патіо, щоб він міг бути назовні, залишаючись при цьому вдома.

А можна просто оцінити турботливість свого кота і подякувати йому за подарунок.