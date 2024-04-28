Знайти баланс між проявленням інстинктів кота і збереженням інтер'єру - можливо

Дряпати щось – природна поведінка для кота. Але нікому не подобаються подерті котячими кігтями дивани, шпалери, дерев’яні меблі та килими. Тож, як знайти в домі баланс між котячими інстинктами та збереженням майна? Про те, як відучити кота дряпати меблі, розповідає ветеринарна лікарка Ханна Гарт.

Чому коти люблять дряпати і дерти?

Бажання щось дерти кігтями вперше з’являється в кошенят у віці близько восьми тижнів. Це – прадавній інстинкт від диких пращурів. Дикі коти за допомогою дряпання робили наступне:

Маркували свою територію – візуально і за допомогою секрету, що виділяється в процесі;

Гострили кігті, що є запорукою вдалого полювання;

Розтягували м’язи, щоб зняти напругу в них та заспокоїти тривогу.

Все це передалося у спадок домашнім котикам. А на гени неможливо не зважати.

Чому коти дряпають саме меблі?

У різних котів – різні вподобання. Та в природі більшість великих котів дряпають дерева. По-перше, так вони можуть добре витягнутися. По-друге, позначки «моя територія» опиняються на рівні очей і носа інших котів.

Саме тому від домашніх котів найбільше страждають вертикальні поверхні – ручки диванів, боковини ліжка, ніжки столів тощо. Окрім того, матеріали, з яких вони зроблені або якими покриті, легко деруться, залишаючи хороший (в котячому розумінні) слід.

Деякі котики люблять подерти горизонтальні поверхні, найчастіше – килими. Це допомагає їм добре потягнутися і розслабитися. Окрім того, в м’який приємний матеріал кігті занурюються повністю, що дає окрему насолоду.

Як відучити кота дерти меблі?

В жодному разі тварину не можна сварити за таку природну для неї поведінку – це призведе до страху, агресії і бажання скинути їх через нову «шкоду».

Найкращий вихід – запропонувати котику альтернативу. Це можуть бути спеціальні котячі дерева з магазину, а можуть бути і дряпалки з підручних матеріалів. Перші можуть не сподобатися окремому коту і це будуть даремно витрачені гроші. З другими можна експериментувати і якнайкраще підлаштувати їх до окремих котячих вподобань.

Добре, якщо місць для дряпання вдома буде кілька. Розташовувати їх найкраще в місцях, де члени сім’ї і, відповідно, кіт проводять багато часу. Також можна розмістити цей інструмент біля котячого ліжка. Так само – біля меблів, що кіт призвичаївся дряпати. Ще одне правило – дряпалка має бути надійно закріплена, вона не повинна рухатися, щоб не розчарувати чи не налякати котика.

Як вибрати найкращу дряпалку для кота?

Для цього знадобиться трохи спостережень за своїм компаньйоном і дещиця експериментів. Ось прості правила:

Знайдіть матеріал для дряпання, що найбільше подобається вашому коту – це може бути тканина, схожа на ту, якою оббиті його «улюблені» меблі, дерево, сезаль, картон тощо;

Знайдіть найкраще місце для дряпалки – там, де кіт буває часто, де вона буде на виду у «ворогів» і біля раніше обраного котом місця;

Приверніть увагу кота до нової дряпалки – жодного примусу і фізичного контакту, просто пошкрябайте поверхню пальцями, щоб тварина зацікавилась:

коли котик подряпає в новому місці – винагородіть його улюбленими ласощами, чуханням або котячою м’ятою.

Так само все працює із горизонтальними поверхнями.

Ось ще кілька лафгаків для того, щоб відвадити кота від меблів, шпалер і килимів (коли ви підготували альтернативу):