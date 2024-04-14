Котячі лапки і подушечки на них - невід'ємний атрибут котячої ідеальності в усьому

М’які, безшумні, пухнасті і неймовірно милі – це про котячі лапки та рожеві подушечки на них. Окрім викликання позитивних емоцій в людей, вони також виконують багато функцій у повсякденному житті котика. Міжнародний онлайн-журнал про котів Catster розповідає про таємниці котячих лап, вивчені ветеринарами.

Скільки пальців у кота?

Коти мають різну кількість пальців на передніх і задніх лапах. Передні лапки оснащені додатковими пальцями – по одному на кожній. Задні лапки мають по чотири пальці. Усього в кота 18 пальців на обох парах лапок.

Та бувають коти-полідактили – вони мають генетичну мутацію, спричинену домінантним геном, через яку вони можуть мати додатковий палець-два на якійсь з лапок. Полідактилія зазвичай не впливає на загальне здоров’я тварини, та все ж за цим треба стежити.

Невидимі сліди

На подушечках пальців у котів розташовані потові залози. Тобто коти пітніють через лапки. Це допомагає їм регулювати температуру тіла. Саме тому вони можуть іноді лишати по собі вологі сліди. До слова, коти пітніють не лише тоді, коли спекотно, а й коли стресують.

Також на котячих лапках є спеціальні залози, що виділяють секрет щоразу, як котик дряпає якусь поверхню. Цей нечутний для звичайного носа запах призначений для комунікації між котячими та позначення своєї території.

Безшумний і вправний мисливець

Саме завдяки будові своїх лапок коти полюють тихо і м’яко. На відміну від собачих лап, котячі – дуже гнучкі і з додатковим пальцем на передній парі. Це допомагає їм видряпуватися різними поверхнями.

Також подушечки на котячих лапах працюють як амортизатори – це дозволяє котикам м’яко і безшумно приземлятися після стрибка просто перед своєю жертвою. Окрім того, в цих милих подушечках – безліч нервових закінчень, завдяки яким кіт ніби сканує поверхню, на якій стоїть, та вирішує, як далі рухатись.

Фото Catster

Кіт може бути шульгою

Як і в людей, які мають одну домінантну руку чи ногу, у котів теж є така особливість. Тобто кіт теж може бути шульгою і передусім покладатися на свою ліву передню лапу під час активностей. Цікаво, що шульгами частіше є самці, аніж самиці, які віддають перевагу правій лапці.

Антистрес не лише для людини

Лапки кота – один з інструментів тварини, щоб впоратися зі стресом. Щоб розслабитись і заспокоїтись коти можуть м’яти щось лапами, зазвичай це ковдра або подушка. Це пов’язано з тим, що в дитинстві вони м’яли лапками маму і почувались в безпеці.

Про те, чому коти мнуть людей, читайте більше в матеріалі ZAXID.NET «Чому коти мнуть людей лапами: п’ять причин і пояснення ветеринара».

Хода динозавра

Коти не ступають на всю поверхню ступні, як більшість людей. Вони ходять на пальчиках, як це робили динозаври. Це допомагає котам бути надзвичайно тихими під час ходи.

Це просто гарно

Це не доведено науково, але більшість опікунів котів можуть засвідчити, що котячі лапки – це любов. Вони точно впливають на рівень гормонів щастя в людському організмі.