Уявіть себе котом. Що би ви хотіли перевернути і куди вам кортіло би видряпатись?

Дім має бути безпечним для всіх мешканців – дітей, дорослих і котиків. Спробуйте подивитися на помешкання котячими очима: куди би ви стрибали, по чому видряпувалися би нагору, що би вам кортіло перевернути? Якщо трохи заскладно перемкнутися з людського на котяче, то розповідаємо, на що слід звернути увагу в першу чергу.

Приберіть дрібнички

Блог Arm&Hammer радить прибрати усі дрібнички – гумки для волосся, голки, намистини, пряжу, кліпси тощо – з відкритих поверхонь, аби кіт не сприймав їх за іграшки. Найкраще зберігати такі речі у щільно закритих ємностях.

Так само з усіх поверхонь, до яких може дістатися кіт, варто забрати усе, що легко б’ється і має цінність. Оскільки кіт може дістатися практично всюди, то все цінне краще тримати в окремій шухляді.

Прикрутіть книжкові полиці до стіни

Ця порада також стосується усіх високих меблів – стелажів, етажерок тощо. Коти полюбляють зверху спостерігати за своїми володіннями. Якщо розподіл ваги зміниться, вони можуть впасти.

Зв’яжіть довгі штори та шнури для штор

Вони безперечно зацікавлять кота. Та довгі штори і шнурки – небезпечні для тварини, вона може заплутатися в них і задушитися. З іншого боку, ви ж не хочете подерте кігтями лахміття замість своїх дизайнерських штор?

Перевірте вікна і двері

Вікна і двері мають бути такими, щоб кіт не зміг їх самостійно відкрити. Вікна також варто убезпечити міцною і надійно закріпленою сіткою. Не варто лишати кота наодинці з вікнами, прочиненими на провітрювання – тварина може застрягнути і поранитись.

Побутову хімію і ліки – під замок

Усі засоби для миття і чищення слід надійно закривати і ховати в недоступному для кота місці. Навіть якщо він не стане пробувати їх на смак, запах побутової хімії може завдати тварині шкоди. Особливо зверніть увагу на антифриз, що отруйний для котів. Також варто стежити за тим, щоб ваша аптечка була недоступною для кота. Небезпека для тварини може критися і в ефірних оліях.

Проінспектуйте кімнатні рослини

Низка кімнатних рослин може викликати у котів розлад травлення, запаморочення, інші проблеми зі здоров’ям, якщо вони вирішать спробувати листочки на смак. Запах деяких рослин також може впливати на організм котів. Тому пропонуємо замінити потенційно небезпечні для тварини рослини на приємні для неї. Також читайте матеріал «Як відучити кота їсти домашні рослини: чотири надійних способи».

Зверніть увагу на балкон

Коту може подобатися проводити час на балконі. Подбайте про те, щоб він не міг вилізти на перила чи між балясинами або видряпатися наверх.

Стежте за дверцятами

Дверцята всієї побутової техніки мають бути надійно зачиненими, якщо ви не хочете, щоб кіт заліз у пральну чи посудомийну машину чи в сушку для білизни і ненароком зачинився там. Обов’язково перевіряйте, чи не заліз кіт всередину техніки, перед тим, як увімкнути її. Це хороша звичка.

Унітаз – це важливо

Особливо, якщо вдома не дорослий кіт, а мале кошеня. Закривайте кришку, щоб малюк із цікавості не виліз на сидіння та не впав в унітаз. Дорослим котам теж не варто пити воду з туалету.

Пластикові пакети шкідять не лише природі

Коти полюбляють не лише коробки, а й пакети. Подбайте про те, щоб обрізати ручки на паперових пакетах, якщо готові дозволити коту бавитися з ними. А від пакетів з пластику краще позбутися зовсім – у них тварині легко заплутатися і задушитися.

Кіт все одно зробить якусь шкоду, залізе, куди не треба і щось переверне. Таким чином він пізнає світ і віддається своїм природним хижацьким інстинктам. Хай тварина вивчає світ у безпечному просторі.