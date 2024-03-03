Вазонки і коти можуть бути однаково небезпечними одні для одних, тому важливо, щоб кіт позбувся звички гризти домашні рослини

Домашні рослини часто стають жертвами котячих зубів. Якщо ви вважаєте, що вазони і домашні тварини не можуть співіснувати в одному помешканні, не переживайте – вихід є. Розповідаємо, чому кіт гризе вазони та як відучити його від цього.

Чому кіт гризе домашні рослини

Коти – хижаки. Вони харчуються м’ясом і не потребують рослинної їжі. Проте трав’янисті рослини допомогають котам виводити зі шлунку шерсть, що накопичується в ньому, коли вони вмиваються.

Якщо кіт не отримує спеціальних засобів для виведення шерсті, він шукатиме їх сам. Домашні вазонки – найперше, що трапиться йому на очі.

Як відучити кота гризти домашні рослини

Пропонуємо спробувати чотири перевірені способи:

запропонуйте улюбленцю спеціальну траву для котів;

додавайте в раціон кота пасту для виведення шерсті на основі солоду;

намастіть вазонки бальзамом на основі духмяних прянощів або ефірними оліями цитрусових – бергамоту, мандарину, лимону, апельсина;

застеліть полички з вазонами фольгою.

Як це працює?

Котяча трава безпечна для тварини і допоможе у виведенні шерсті. Таку травичку можна придбати у зоомагазині вже пророщеною або ж у вигляді насіння. Коли у кота буде власний вазон, він перестане звертати увагу на інші.

У зоомагазині також можна придбати спеціальну пасту для виведення шерсті зі шлунку котика. Вона виготовляється на основі солоду. Також в її складі є зовсім трохи сиру, що робить її привабливою для пухнастиків. Періодично витискайте полоску пасти завдовжки у два сантиметри в котячу їжу.

Бальзам на основі прянощів і ефірні олії цитрусових пахнуть неприємно для кота. Тож він не підходитиме до вазонів. Згодом тварина просто забуде, що колись мала таку шкідливу звичку.

Так само коти не люблять, як під їхніми лапами шелестить фольга, тож після кількох спроб дістатися до вазонків, тварина облишить їх у спокої. Тоді фольгу можна буде забрати.

Якщо раптом нічого не допомагає і кіт продовжує об’їдати рослини на підвіконні, проконсультуйтеся з ветеринаром – у котика можуть бути проблеми зі здоров’ям, про які сигналізує така деструктивна поведінка.

За матеріалами Floristics.Info