"Ти чув, які міфи люди про нас розповідають? Треба негайно спростовувати!"

Коти люблять бути на самоті, вони завжди приземляються на лапи і абсолютно всі ненавидять воду. Це лише кілька міфів про котів, що не відповідвають реальності. Спростовуємо сім найпоширеніших міфів про котів і пояснюємо, що з ними не так.

Коти – самітники, які не надто люблять людей

Той, хто має досвід поводження з котами, може посміятися з цього твердження. Справді, не всі коти лагідні і полюбляють обійми, та все ж багато з них не відмовляться поніжитись зі своєю людиною.

Ведучий передачі «Мій кіт із пекла» на Animal Planet Джексон Галаксі, якого цитує видання Business Insider, пояснює цей міф так:

«Цей міф поширився тому, що ми часто дивимося на котів через окуляри кольору собаки. Багато людей порівнюють поведінку котів із поведінкою собак, що може наштовхнути їх на думку, що коти не такі соціальні і дружелюбні тварини. Так, коти на гавкають і не благають вас про увагу, як собаки, та вони проявляють прив’язаність у свій спосіб».

Коти завжди приземляють на лапи

Часом це справді так, але часто – зовсім навпаки. Лапки котів побудовані так, що дозволяють їм гарно балансувати, все їхнє тіло «заточене» під це. Та це не завжди спрацьовує, особливо, коли йдеться про падіння з великої висоти.

Більш детально про те, як уберегти кота від падіння з балкону чи вікна, читайте у матеріалі ZAXID.NET «Сезон відкритих вікон: як убезпечити кота від травмування і смерті».

Усі коти ненавидять воду

Котам не подобається мокнути, тому що їхня шерсть довго сохне, вони можуть змерзнути від цього. Також багато котів мають пращурів, що походять з пустелі, тож гени беруть своє.

Разом з тим, деякі породи котів просто обожнюють воду, як-от бенгальський кіт чи мейн-кун. А майже всі коти люблять пити саме протічну воду – з крану, з питного фонтану тощо. Це часто приваблює їх до унітазу, та від такої звички тварину можна відучити. Як це зробити, читайте у цьому матеріалі ZAXID.NET.

Коти вдома – небезпека для вагітних жінок

Це неправда. Хоча вагітні жінки справді мають бути більш обережними, зокрема, прибираючи за своїм котиком. Є захворювання, що передаються від котів до людей. Та дотримання правил гігієни, вакцинація тварини і миття рук можуть цьому запобігти.

Коти не піддаються тренуванню

Здається, що коти роблять лише те, що хочуть, але натренувати робити деякі трюки їх можна. Звісно, методи, що застосовують для навчання собак, тут не підійдуть.

Коти люблять бавитись і ласощі. Короткі тренування в ігровій формі з винагородою улюбленими смаколиками та похвалою дадуть свої плоди. А ще можна дізнатися, яка у вашого кота «мова любові» і використовувати її.

Домашні коти не хворіють і їх не потрібно вакцинувати

Обов’язкову вакцинацію від найбільш поширених і небезпечних котячих захворювань мають проходити і домашні коти. Календар котячої вакцинації і орієнтовні ціни на неї можна знайти у цьому матеріалі ZAXID.NET.

Справа в тому, що багато збудників захворювань у котів людина може цілком принести з вулиці на взутті, від іншої тварини, з якою контактувала тощо.

Так, домашні коти більш захищені, ніж вуличні, але імунітету від усього на світі вони не мають. Окрім того, літні домашні коти можуть хворіти на діабет, артроз, хворобу нирок тощо. До цього може призвести не лише вік, а й ожиріння. Раніше ZAXID.NET розповідав, скільки має важити здоровий кіт.

Якщо кіт мурчить, він щасливий

Можливо. Але мурчання вашого кота може мати й інші значення. Наприклад, коти можуть мурчати, коли налякані, коли їм боляче чи коли вони намагаються заспокоїтись. А деякі коти зовсім не вміють муркотіти.