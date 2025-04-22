«Укрзалізниця» продовжила курсування поїзда Чернівці – Львів на травень
Регіональний поїзд курсуватиме 13 днів
«Укрзалізниця» призначила курсування регіонального потягу №801/802 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці на травень через великий попит на нього. Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства.
Поїзд з Чернівців до Львова і в зворотному напрямку курсуватиме 2-4, 10-11, 17-18, 23-26 та 30-31 травня.
З Чернівців поїзд виїжджатиме о 6:32 і прибуватиме до Львова об 11:19. Він матиме зупинки у:
- Снятині – 7:19;
- Коломиї – 8:04;
- Івано-Франківську – 8:54;
- Ходорові – 10:04.
Зі Львова в Чернівці поїзд виїжджатиме о 17:20 і прибуватиме на кінцеву зупинку о 22:07. Він зупинятиметься на станціях:
- Ходорів – 18:37;
- Івано-Франківськ – 19:47;
- Коломия – 20:564
- Снятин – 21:31.
На маршруті, як і раніше, курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку і на сайті «Укрзалізниці», а також в касах вокзалів.