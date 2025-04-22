Квитки на регіональний поїзд можна придбати за 10 діб до дати відправлення

«Укрзалізниця» призначила курсування регіонального потягу №801/802 сполученням Чернівці – Львів – Чернівці на травень через великий попит на нього. Про це повідомила пресслужба акціонерного товариства.

Поїзд з Чернівців до Львова і в зворотному напрямку курсуватиме 2-4, 10-11, 17-18, 23-26 та 30-31 травня.

З Чернівців поїзд виїжджатиме о 6:32 і прибуватиме до Львова об 11:19. Він матиме зупинки у:

Снятині – 7:19;

Коломиї – 8:04;

Івано-Франківську – 8:54;

Ходорові – 10:04.

Зі Львова в Чернівці поїзд виїжджатиме о 17:20 і прибуватиме на кінцеву зупинку о 22:07. Він зупинятиметься на станціях:

Ходорів – 18:37;

Івано-Франківськ – 19:47;

Коломия – 20:564

Снятин – 21:31.

На маршруті, як і раніше, курсуватиме сучасний дизель-поїзд ДПКр-3. Квитки на поїзд будуть доступні за 10 діб до дати відправлення в мобільному застосунку і на сайті «Укрзалізниці», а також в касах вокзалів.