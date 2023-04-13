Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Це свято львів’яни та гості міста зустрічатимуть у колі рідних та близьких. В умовах повномасштабного вторгнення у Львові не буде загальноміських святкувань, але все ж будуть події, які ви можете відвідати із своїми близькими.

ZAXID.NET зібрав перелік заходів, які відбуватимуть у місті протягом 15-17 квітня, до яких може долучитись кожен.

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15 квітня у Львівському театрі ляльок відбудеться вистава «Дорога до Вифлеєму». Деталі події.

15 квітня у Львівському палаці мистецтв стартує благодійна виставка військових артефактів. У рамках заходу є можливість придбати вироби з дерева та речі, кошти від продажу яких скерують на підтримку ЗСУ.

15 квітня у закладі «Довгі бурхливі оплески» на вул. Крива Липа відбудеться шоу – «Великодні історії регіонів України». Сашко Боїм та Андрій Озарків будуть розповідати традиції святкування Паски у своїх регіонах. Деталі події.

У львівському ТРЦ Victoria Gardens триває фотовиставка «Історії з окупованого Криму». 22 фотографії українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук – це унікальна хроніка життя незаконно анексованого півострова та документальне свідоцтво репресій по відношенню до українських громадян, зокрема до представників кримськотатарського народу.

16 квітня у Львівському органному залі буде концерт Великодньої органної музики у виконанні органістки Ольги Стрілецької. Деталі.

16 квітня львів’ян та гостей міста запрошують на святкування у «Шевченківському гаю». Тут будуть проводити гаївки для дітей та дорослих. Зокрема, будуть гаївки з ОУМ «Спадщина» – водитимуть кривий танець, вербовую дощечку, струмок, подоляночку, хорти і вовки, царівну, мости, голубку. А також грати в шума, моргалки, ремня, а хлопці ще будуватимуть вежу та слона. Дійство відбуватиметься біля стодоли зі с. Либохора, галявина біля озера.

У «Шевченківському гаю» проводитимуть й «Велику гаївку на галявині» за участю фольклорних та етно-гуртів.

Також можна відвідати виставку писанок в малому музейному залі «В укритті», чи виставку живопису Уляни Нищук «Заквітчані» у школі зі села Бусовисько.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вул. Театральній до 25 квітня триває виставка писанок, які створені дітьми-переселенцями та дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

16 та 17 квітня у відпочинковому комплексі Emily Resort у Винниках проводитимуть благодійний фестиваль «Гаївки на медузі» на підтримку ЗСУ. На Великдень тут будуть справжні традиційні Великодні гаївки, а також майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки та розпису писанок. На обливаний понеділок свято у стилі молодіжного етно.

У програмі виступи етно-фольк гуртів, квест для молоді на знання звичаїв, майстер-класи з виготовлення великодніх свічок та наукове шоу для дітей. Родзинкою другого дня фестивалю стане водяний батл між дорослими та дітьми (за умов хорошої погоди).

А також протягом двох днів для гостей діятиме тюбінг, ярмарок, дитячі каруселі та атракціони, фешн покази українських брендів, виступи місцевих дитячих колективів та популярних артистів української естради. Деталі та вартість.

17 квітня з 13:00 у «Шевченківському гаю» проводитимуть «Велику гаївку на галявині» за участю фольклорних та етно-гуртів Пиріг і Батіг, BanduraGirl та Lemko Bluegrass Band. Також можна відвідати виставку писанок в малому музейному залі «В укритті», чи виставку живопису Уляни Нищук «Заквітчані» у школі зі села Бусовисько.

17 квітня у театрі Марії Заньковецької відбудеться концерт гурту «Скай». Вони презентуватимуть новий альбом «Напролом». Частину коштів з продажу квитків перерахують на підтримку ЗСУ. Деталі.

17 квітня у Львівському органному залі також відбудуться святкові концерти органної музики. Деталі.