Аміл та Раміл Насірови, учасники реп-гурту «Курган і Agregat» зіграли головні ролі у фільмі

У четвер, 13 квітня, у прокат вийшла комедія Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург». Головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови, учасники реп-гурту «Курган і Agregat».

Брати-близнюки вирушають до Люксембурга, щоб побачити свого давно зниклого батька. Вони дізнаються, що він важко хворий, тож ця зустріч може стати останньою. Антоніо Лукіч вважає, що окремим героєм фільму є слобожанський суржик. Так що ми маємо змогу насолодитись і автентичною буковинською говіркою у драмі «Памфір», і автентичним слобожанським суржиком у комедії «Люксембург, Люксембург».

Стрічку знімали у 2021 році у Лубнах Полтавської області, у Києві та Люксембурзі. Завершувати фільм довелось уже після початку повномасштабного вторгнення: рятувати та вивозити матеріали і доробляти кіно. Світова прем’єра картини відбулась на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі, де фільм брав участь у конкурсній програмі «Горизонти».

А от українська премʼєра фільму відбулася 5 квітня у Близнюках. З цього показу зібрали 68 тис. грн для ЗСУ. Вибір місця для червоної доріжки був обумовлений тим, що в цьому селищі на Харківщині народилися Аміл та Раміл Насірови.

«Цей фільм присвячений не тільки пошукам втраченого батька та роздумам про вічне, але і всім-всім маленьким людям. Маленьким, але здатним робити великі справи… Тому ми хочемо показати фільм в Україні вперше саме в маленькому містечку, де за будь-яких інших обставин у людей немає доступу до кінотеатру. Цим також прагнемо трішки привернути увагу до того, що українське кіно не має зникати з мапи інтересів людей та втрачати зв'язок з аудиторією», – прокоментував вибір місця для першого допрокатного показу Антоніо Лукіч.

Для братів Насірових фільм став дебютом у кіно. Для Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» став другим повнометражним фільмом. Його перша картина, «Мої думки тихі», отримала спеціальний приз журі на кінофестивалі в Карлових Варах, відзнаки національної кінопремії «Золота Дзиґа», національної премії кінокритиків «Кіноколо» й навіть виходила у широкий прокат двічі, ставши справжнім глядацькім хітом.

Антоніо Лукіч, Аміл та Раміл Насірови у Венеції

Також 13 квітня творча група вирушила у тур, під час якого презентує фільм у 10-ти містах. Режисер та виконавці головних ролей завітають до Лубнів, Полтави, Харкова, Одеси, Києва, Кам'янця-Подільського, Чернівців, Івано-Франківська, Львова та Ужгорода. У Львова поспілкуватися з авторами фільму можна буде 22 квітня.

Нагадаємо також, що в українському прокаті можна також подивитись українські фільми «Бачення метелика», «Памфір» та мультфільм «Мавка. Лісова пісня».