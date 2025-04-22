Поліцейські вилучили ніж та встановили особу нападника

У місті Шахтарське на Дніпропетровщині від ножових поранень помер 12-річний хлопчик. За підозрою у вбивстві затримали 43-річного раніше судимого місцевого мешканця. Про це повідомила обласна поліція у вівторок, 22 квітня.

Злочин трапився на сходовому майданчику багатоквартирного будинку 19 квітня о 18:00. Між 43-річним сусідом та 12-річним хлопчиком виник конфлікт. Чоловік дістав ніж та завдав дитині ножових поранень у живіт. Підлітка госпіталізували, але від отриманих травм він помер у лікарні.

Поліцейські, які прибули на місце інциденту, вилучили ніж та встановили особу нападника.

У коментарі журналістам «УП. Життя» речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Страчевська розповіла, що нападник був раніше судимий та відбував покарання за умисне вбивство. У 2023 році його звільнили з місць позбавлення волі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини). Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

43-річному чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ZAXID.NET писав, що на Одещині 26-річна жінка забила до смерті однорічного сина. Їй загрожує до 10 років ув’язнення.