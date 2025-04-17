Жінка до смерті побила однорічного сина, тому що він плакав

На Одещині помер однорічний хлопчик, якого побила 26-річна мати. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила поліція Одеської області.

У лікарні Одеської області помер однорічний хлопчик, якого кілька днів тому госпіталізували до лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, а також застарілими переломами плечової та ліктьової кісток.

За даними слідчих, до лікарні хлопчика привезла його мати – 26-річна жителька Березівщини. Вона пояснила медикам, що він отримав травми нібито внаслідок падіння з ліжка.

«Втім, у ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані й з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав», – йдеться у повідомлені поліції.

Правоохоронці повідомили, що раніше жінка не потрапляла у поле зору поліції. Наразі їй оголосили підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121 Кримінального кодексу України). Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Коломийський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Людмилу Ясінчук винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини та призначив їй 2,5 роки позбавлення волі.