Поліцію викликали сусіди, які побачили самогубцю на землі

У Тернополі 32-річна жінка втопила свою дворічну доньку у ванні. Коли вона зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, але не змога. Після цього жінка вистрибнула з вікна 5 поверху. У поліції розпочали розслідування.

Трагедія сталася на масиві «Дружба». Поліцію викликали сусіди, які побачили самогубцю на землі. Повідомлення надійшло близько 5:00 у четвер, 7 листопада.

«На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції та бригада екстреної медичної допомоги. У потерпілої численні переломи. Наразі вона в реанімації», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За інформацією керівника Нацполіції Тернопільщини Сергія Зюбаненка, 32-річна жінка довго страждала на післяродову депресію. «Тернополянка проходила лікування у спецзакладах. На момент нещастя біля жінки та її доньки нікого не було, а тому трапилося непоправне», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Тернополянка під час надання їй першої медичної допомоги розповіла, що намагалася покінчити життя самогубством, оскільки за кілька годин до цього під час купання втопила у ванні свою доньку. Дитині – 2,5 роки. Коли жінка зрозуміла, що вбила її, то намагалася реанімувати, але не змогла.

За фактом смерті дитини слідчі відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство малолітньої дитини). Наразі жінка перебуває в реанімації, поліцейські вирішують питання про обрання запобіжного заходу тернополянці.