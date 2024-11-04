Жінка у суді свою провину визнала повністю

Жительку Тернопільщини засудили за катування онука через не вивчену молитву. Кременецький районний суд призначив їй 1 рік умовного терміну. Правоохоронці встановили, що жінка спочатку побила 10-річного онука кропивою, а після того запхала хлопцю палку в рот і почала душити. У суді обвинувачена свою провину визнала повністю.

Інцидент стався восени 2022 року в селі Горинка Кременецького району. За даними суду, 58-річна Надія Богданевич наказала онуку вивчити молитву, однак малолітній «в силу свого вікового та інтелектуально-розумового розвитку не зміг виконати вказане».

«У цей момент в обвинуваченої виник умисел на вчинення катування, оскільки хлопець, на її думку, проявив неслухняність, а саме не вивчив напам’ять молитву. Жінка добре розуміла, що онук через свій розвиток і фізичний стан не зможе захиститися, і з метою покарати його за нездатність вивчити молитву, а також з метою залякування його від будь-якого непослуху, почала його катувати», – йдеться у вироку Кременецького районного суду від 31 жовтня.

Зокрема Надія Богданевич вирвала кропиву, яка росла неподалік, і почала нею бити онука по обличчю, грудях, спині. Через це в хлопця виникла масивна алергічна реакція, опіки та висип на шкірі. Після того, жінка не припинила свої дії, а взяла дерев’яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її в рот та душила онука протягом кількох хвилин, а потім відпустила.

На суді жінка провину визнала. Вона зазначила, що в той день онук її не слухав, і тому вона так вчинила. Жінка уточнила, що подібне було лише раз і про це вона дуже жалкує, тому попросила суд суворо її не карати.

При призначенні покарання суддя Валентина Мочальська врахувала, що жінка не була судима раніше, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра, її позитивно характеризують за місцем проживання. Помʼякшувальними обставинами стали визнання провини та стан здоровʼя: підсудна має гіпертонічну хворобу і цукровий діабет, а також пережила ішемічний інсульт.

Тож Кременецький районний суд визнав Надію Богданевич винною в катуванні і призначив покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 1 рік. Також жінку зобов’язав пройти програму для кривдників строком на три місяці. Окрім того, вона повинна заплатити понад 18 тис. грн за проведення різних судових експертиз.