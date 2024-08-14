В сім'ї перебуває ще четверо синів

На Буковині жінка приковувала свого 10-річного сина ланцюгом, щоб він не втік з дому. Протиправні дії помітила староста села, яка і повідомила про цей факт в поліцію. Правоохоронці провели перевірку і розпочали досудове розслідування за фактом катування малолітнього. Поліцейським буковинка пояснила, що це такий метод виховання.



За бешкетну поведінку і втечі з дому жителька Чернівецького району прив’язувала 10-річного сина ланцюгом за ногу та утримувала його у дворі. За словами пресофіцерки поліції Буковини Кароліни Маришевої, про цей факт в правоохоронні органи повідомила староста села Глиниця. Жінка час від часу навідувалася в багатодітну сім’ю, адже матір самостійно виховувала п’ятеро дітей. Їхній батько помер кілька років тому.

«Під час одного з таких візитів староста помітила, що 10-річний син буковинки прикутий ланцюгом за ногу. Матір пояснила свої дії тим, що він постійно бешкетує», – зазначила ZAXID.NET Кароліна Маришева.

У село негайно виїхали поліцейські офіцери громади, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей.

«Прибувши на місце події, співробітники поліції разом із соціальними працівниками провели оцінку рівня безпеки дітей, згідно з висновком якої вилучили 10-річного хлопця з сім’ї. Наразі дитину поміщено в дитяче відділення районної лікарні», – повідомили в поліції Буковини в середу, 14 серпня.

Жінка має ще п’ятеро дітей. Сини віком 3, 4, 6 та 7 років проживають з нею. 15-річна донька наразі живе з бабусею. До прийняття фахівцями відповідного рішення менших дітей також передали під нагляд бабусі та дідуся, які проживають окремо.

Правоохоронці внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 1 ст. 127 КК України (Катування). Буковинці загрожує до 5 років позбавлення волі за катування свого сина.