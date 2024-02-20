На Тернопільщині правоохоронці викрили жінку, яка систематично била чотирьох своїх онуків. До правоохоронців потрапило відео, на якому видно, що жителька області б’є хлопчика спочатку руками, потім кропивою і палицею. Поліцейські з’ясували, що жінка постійно знущається з дітей. Наразі неповнолітні вилучені з родини.

Про те, що одна з жительок Кременецького району погано поводиться зі своїми онуки в поліцію повідомили працівники служби у справах дітей міської ради Кременця. Службовці показали відео, яке зняла старша онука у вересні 2022 року. На кадрах видно, як жінка жорстоке б’є середущого хлопця.

«З етичних міркувань не можемо показати жахливі кадри, на яких жителька Кременецького району жорстоко знущається зі свого внука. Жінка влаштувала беззахисній дитині справжню катівню: наносила малечі тілесні ушкодження руками, “виховувала” кропивою та палкою», – повідомив керівник Тернопільської поліції Сергій Зюбаненко

Правоохоронці з’ясували, що знущається з своїх онуків 58-річна жителька села Горинка Кременецького району. Під її гарячу руку потрапляв не лише хлопець, але й усі четверо дітей, віком від 1 до 10 років. Поліцейські опитали постраждалу дитину. Неповнолітній розповів, що бабуся неодноразово вчиняє насильство відносно нього. В той день вона жорстоко з ним поводилася через те, що він не хотів виконувати її вказівки та допомагати у господарстві.

Правоохоронці за фактом побиття дитини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 КК України, а саме катування. Наразі служба у справах дітей Кременецької міської ради прийняла рішення про вилучення дітей з даної сім’ї. Їх поміщено до центру соціальної реабілітації. Мати дітей, котра виховує їх одна, ще має можливість повернути їх, якщо подбає про їхню безпеку.