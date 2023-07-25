Двох молодших сестер правопорушниці та постраждалого хлопчика вилучили з родини

У Білгород-Дністровському районі Одещини поліція розпочала кримінальне провадження за фактом катування семирічного хлопчика. Над ним під приводом виховання знущалася старша сестра, через яку хлопчик потрапив до реанімаційного відділення, повідомили у вівторок, 25 липня, у прес-службі поліції Одеської області.

Троє сестер та брат перебували під опікою 62-річного родича після того, як матір дітей було позбавлено батьківських прав. Поки опікун займався своїми справами, старша, 16-річна сестра почала катувати свого брата нібито за погану поведінку.

«Вона побила його, обпекла газовою горілкою, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито бешкетував, псував її речі, а коли хотів підпалити газовою горілкою скирту сіна та будинок, вона завадила йому це зробити й зайнялась його "вихованням"», – повідомили у прес-службі поліції.

Семирічний хлопчик зміг самостійно звільнити руки та втекти з сараю тільки вранці. Він звернувся до сусідів, які викликали «швидку». У дитини діагностували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та опіки другого ступеня. Сестра 7-річного потерпілого застосувала газову горілку, щоб обпекти передпліччя та сідниці хлопчика.

«У поле зору поліції та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечу з дому 11-річної дівчинки. На профілактичному обліку в поліції вона стоїть як дитина-утікач, а в службі у справах дітей – як дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах», – повідомили у прес-службі поліції.

Правоохоронці під час огляду будинку родини виявили газову горілку, мотузку та інші речові докази. За фактом катування 16-річній дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі малолітнього з катуванням). Також про підозру повідомили й опікунам – їх підозрюють у порушенні ст. 166 ККУ (невиконання обов'язків по догляду). Дівчинці та опікунам може загрожувати до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

Двох молодших сестер представники соцслужби вилучили з родини. Наразі вирішується питання щодо подальшого місця проживання усіх трьох малолітніх дітей.