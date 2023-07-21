Снаряд влучив на подвір'я, вбивши 10-річного хлопчика та 16-річну дівчинку

Російські окупанти, обстрілюючи село Дружба, що на Донеччині, поцілили по подвір'ю, де перебували двоє неповнолітніх дітей. Внаслідок влучання артснаряда на подвір'я обоє дітей загинули, повідомив у п'ятницю, 21 липня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни здійснили обстріл приблизно о 15:00 21 липня, залучивши артилерійські системи. Один з ворожих снарядів влучив у цивільне подвір'я, де перебували неповнолітні брат та сестра.

«Близько третьої години дня рашисти обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка. Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям. Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка – вона доправлена до лікарні», – повідомив Павло Кириленко.

Голова Донецької ОВА закликав батьків вивозити своїх дітей з небезпечних прифронтових ділянок.

Нагадаємо, 20 липня росіяни обстріляли Суми, влучивши на територію дитячого табору. Внаслідок атаки завалилася будівля, у таборі спалахнула пожежа. Рятувальники показали, що залишилося від дитячого табору після атаки росіян.