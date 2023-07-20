Людей під завалами рятувальники не виявили

Рятувальники Сумщини показали наслідки удару дроном Shahed по дитячому табору в Сумах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій в Сумській області.

«У Сумах рятувальники ліквідовували наслідки нічних ворожих ударів. Вночі 20 липня рятувальники отримали інформацію, що ворожі удари нанесені по обласному центру, призвели до руйнувань будівель з подальшим горінням на території одного із дитячих таборів. Оцінивши обстановку, співробітники ДСНС негайно розпочали ліквідацію виявлених осередків горіння. Одночасно проходило обстеження пошкоджених будівель», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією під завалами людей не виявлено. Осередки горіння ліквідовано.

Сьогодні вночі, близько 01:30, місто Суми атакувало три БпЛА типу Shahed-136. Один із них збитий, другий підбитий силами ППО ЗСУ. Третій влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 20 липня, росіяни завдали ударів по Одесі та області. В результаті атаки в середмісті обласного центру виникла пожежа, яка охопила площу близько 300 кв. м, спричинивши руйнування. Є загиблі. Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків пожежі та надання допомоги постраждалим.