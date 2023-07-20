З-під завалів у центрі Миколаєва дістали двох людей

Російські окупанти вдарили по Одесі та Миколаєву другу ніч поспіль. Внаслідок обстрілів постраждало 20 людей у Миколаєві, в Одесі загорілася пожежа, повідомили у четвер, 20 липня, очільники Одеської та Миколаївської ОВА Віталій Кім та Олег Кіпер.

Окупанти уночі 20 липня обстріляли центр Миколаєва. Внаслідок влучання постраждали люди, в тому числі й діти – від немовлят до 16 років.

«Росіяни вдарили по центру міста. Загорівся гараж і 3-поверховий житловий будинок… Всього постраждало 18 осіб, з них 9 госпіталізовано, у тому числі – 5 дітей, 2 людей врятовано з-під завалів. Це диво, що вдалось врятувати», – повідомив Віталій Кім.

Внаслідок влучання пошкоджено щонайменше п'ять багатоповерхівок та 15 гаражів, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. На момент розбору завалів їх відключили від електропостачання.

Також росіяни атакували Одесу, влучивши у будівлю в передмісті. Внаслідок обстрілу постраждало четверо людей.

«Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м². На місці працюють фахівці відповідних служб. Відомо про двох шпиталізованих постраждалих. Є також «приліт» в області», – повідомив Олег Кіпер.

Станом на 7:30 відомо про чотирьох постраждалих у середмісті Одеси. Речниця Сил оборони Наталя Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що обстріл зруйнував адмінбудівлю.

«Влучання в області стосуються об’єктів логістики – це складські приміщення. Ми знаємо, що були застосовані ракети різного базування, долучався до атаки підводний човен, який ніс чергування в Чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, і застосовувались берегові ракетні комплекси типу Онікс і ймовірно Іскандер», – повідомила вона.

Нагадаємо, вночі 19 липня росіяни здійснили наймасовішу атаку на цивільну інфраструктуру Одещини безпілотниками Shahed та ракетами. Уламки та вибухова хвиля пошкодили багато багатоповерхівок, також один з уламків впав на місцевому цвинтарі, постраждало дев'ятеро людей.

Пізніше міністр політики та продовольства України Микола Сольський повідомив, що під час нічної атаки на Одещину було знищено 60 тис. тонн зерна, яке зберігалося у портовій інфраструктурі Чорноморська.