За ніч окупанти випустили чотири типи ракет та безпілотники Shahed

Вночі 20 липня українські сили протиповітряної оборони змогли знищити 18 ворожих об'єктів у небі над Україною. Зокрема йдеться про п'ять крилатих ракет та 13 дронів Shahed, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 20 липня.

Окупанти сконцентрували свої удари на південних регіонах, зокрема Одещині та Миколаївщині. Внаслідок нічних обстрілів на території цих областей є понад 20 постраждалих, пошкоджено багатоповерхівки та гаражі, а також приміщення адмінбудівлі. Зазначається, що Одещину ворог обстріляв крилатими ракетами повітряного базування Х-22.

Окрім південних областей, постраждали також Сумщина та Чернігівщина. Кількість постраждалих уточнюється.

Загалом, за ніч 20 липня Росія атакувала Україну:

сімома крилатими ракетами «Онікс» з Криму;

чотирма крилатими ракетами Х-22 з вісьмох літаків Ту-22МЗ, які перебували в акваторії Чорного моря;

трьома крилатими ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря, імовірно, з підводного човна;

п'ятьма крилатими ракетами «Іскандер-К» з Криму;

19 дронами-камікадзе Shahed-136/131 з Криму та Курська.

«В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 18 повітряних цілей: дві крилаті ракети морського базування "Калібр"; три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних дронів Shahed-136/131», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Скільки сили ППО збили станом на 20 липня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Нагадаємо, вночі 19 липня окупанти випустили по Україні крилаті ракети трьох типів, а також дрони-камікадзе Shahed. Атака стала наймасованішим нападом на цивільну інфраструктуру Одещини. Внаслідок обстрілів було знищено 60 тис. тонн українського зерна, яке зберігалося в експортних портах Чорноморська.