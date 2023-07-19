Росіяни за ніч випустили по Україні кілька типів крилатих ракет
Дрони та ракети росіяни спрямовували на об’єкти військової та критичної інфраструктури
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Під час масованої нічної атаки вночі 19 липня росіяни випустили по Україні крилаті ракети трьох типів, а також дрони-камікадзе Shahed. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Як йдеться в повідомленні, російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару – Одещина. Зокрема, по Одеській області росіяни застосували ракети Х-22 та «Онікс».
Протягом кількох хвиль атак росіяни застосували:
- 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря;
- 8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;
- 6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим);
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;
- 32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).
За результатами бойової роботи протиповітряна оборона Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищили 37 повітряних цілей:
- 13 крилатих ракет «Калібр»;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Нагадаємо, вночі в середу вибухи було чудно в Одесі, Києві, на Житомирщині, а також на Полтавщині та в інших регіонах.